陳柏霖劉冠廷旅伴打滿分 湊對拍戲呼讓給小鮮肉

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）藝人陳柏霖和劉冠廷因電影「詭扯」培養出好默契，一同在實境節目露營及種樹，兩人今天為彼此旅伴評分打滿分，但被拱合拍BL劇，陳柏霖則笑言年紀大了要讓給小鮮肉。

陳柏霖和劉冠廷出席媒體茶敘，為好友首次參與實境綜藝的劉冠廷坦言原本有點害怕，因為完全沒有劇本，擔心自己很無聊、詞窮。沒想到「極島森林」節目組讓兩人完全做自己、流露真性情，甚至不會cue他們說話，「反而是我們在替他們緊張，安靜太久會不會怎樣。」

陳柏霖也不怕自己的醜樣子被拍到，能在鏡頭前自在摳指甲，「我都演過『愛情無全順』了，不會再更醜了。」

不過自帶綜藝效果的劉冠廷，節目中跑去海邊盪鞦韆時，竟一度被困在海上，成為意外「笑」果。陳柏霖透露完全是意外，先前海灘是乾的，沒想到輪到劉冠廷就漲潮，讓驚慌的苦主只能幽默回應：「其實那個海水是我召喚上來的。」

兩人自然的互動被網友拱成組CP，今天更為彼此的「旅伴分數」打滿分，過程完全沒有爭吵矛盾。

陳柏霖表示，拍攝期間相當幸運，還吃到美味的螃蟹。劉冠廷則直呼幸福，稱讚陳柏霖是暖男，時常關心自己是否吃飽穿暖，拍攝過程還能去到平時不會去的地方，體驗露營及種樹。

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聽聞有觀眾敲碗兩人湊對合拍BL劇時，陳柏霖自嘲快要40歲、年紀大了，「還是讓給年輕的小鮮肉吧」。

除了劉冠廷外，本季還有謝欣穎、郭雪芙、桂綸鎂3名好友即將登場，由於「極島森林」嘉賓都是陳柏霖親自邀請，被問到目前有沒有人主動來向他報名，陳柏霖透露，電影「詭扯」的演員們都很想要參加，若有第2季，或許能把之前的遺珠之憾，陳意涵、許富翔夫婦找來一起玩。（編輯：管中維）1110623