黃子佼女兒滿月不忘公益 義賣禮盒助弱勢孩童

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藝人黃子佼（左）與孟耿如（右）愛情長跑多年，拍婚紗時也帶著寵物入鏡，5月迎來女兒「黃玉米」誕生，分享喜悅也不忘公益。（黃子佼經紀人提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月24日

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（中央社記者王心妤台北24日電）藝人黃子佼與孟耿如上月迎來女兒「黃玉米」誕生，黃子佼不只在臉書分享喜悅，也與蛋捲品牌合作推出慈善禮盒，有全家福及離世愛犬「元氣」的插畫，希望為弱勢童盡一份力。

愛情長跑多年的孟耿如和黃子佼2020年登記結婚，上個月19日喜迎「黃玉米」（暱稱）誕生。升格人父的黃子佼近日也不吝在臉書「曬娃」，分享喜悅。

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這次贈送給親朋好友的滿月禮，不只包含黃子佼送給女兒的首張NFT創作「螢光粉紅熊」，還有以「全家總動員：守護黃玉米」的設計概念，插畫中加入夫妻倆飼養的寵物，希望傳遞「期盼、和諧與力量」。

黃子佼表示，成為父親後對孩子的事情都特別有感觸，「世界上有很多的小朋友也很需要愛，可是礙於資源有限或是各種狀況，非常感謝品牌找公益單位洽談，用最快的方式推出黃玉米公益禮盒。」他也期待透過女兒同款彌月禮盒凝聚更多愛與關心。（編輯：唐聲揚）1110624