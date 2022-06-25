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林宥嘉喊話歌迷期待金曲 艾怡良、徐佳瑩將共演

2022/6/25 15:59
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（中央社記者王心妤台北25日電）第33屆金曲獎移師高雄舉辦，今天再公布歌手林宥嘉、盧廣仲將擔任表演嘉賓，而徐佳瑩與艾怡良不只私下感情好也將合體演出，兩人笑稱這次像是要去高雄遠足，已經期待大吃美食。

林宥嘉表示，第28屆金曲獎曾與導演周東彥跨界合作，是美妙的體驗，希望這次重返金曲獎舞台能做到「讓父母覺得很感動、孩子們感到很驚喜」。他也期待將爸媽兒時的歌曲重新詮釋給孩子們聽，也對小朋友歌迷表示，「一定要坐在電視機第一排準時鎖定。」

徐佳瑩今年也是入圍者，但她認為當表演者緊張反而大於入圍；艾怡良則說金曲獎是8月演唱會的練習。兩人私下感情好，徐佳瑩笑說，雖然要表演很緊張，但又覺得像姊妹一起去遠足，除了做好表演準備，也已經開始討論去哪裡吃宵夜。

盧廣仲將角逐最佳華語男歌手獎並擔任表演嘉賓，他表示，這次和音樂夥伴舊歌新編，希望能帶來治癒的能量。他也開心金曲獎南移舉辦，身為台南人可以抽空回家，也會拜訪住在高雄的阿姨。

第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行，承辦單位台視將於當天下午5時live轉播星光大道及晚間7時的頒獎典禮，並在台視與金曲獎YouTube頻道播出。（編輯：張芷瑄）1110625

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