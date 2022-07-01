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小島大歌角逐金曲盼台灣巡演 Haezee抵台備戰新人

2022/7/1 10:55（7/1 11:16 更新）
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小島大歌團隊結束4個月的歐美巡演返回台灣，將以我們的島」角逐第33屆金曲獎最佳原住民語專輯獎。（小島大歌工作室提供）中央社記者王心妤傳真 111年7月1日
小島大歌團隊結束4個月的歐美巡演返回台灣，將以我們的島」角逐第33屆金曲獎最佳原住民語專輯獎。（小島大歌工作室提供）中央社記者王心妤傳真 111年7月1日
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金曲33（中央社記者王心妤台北1日電）小島大歌以「我們的島」入圍今年金曲最佳原住民語專輯獎，剛結束國外巡迴，他們期待年底能在台灣巡迴演出；另將角逐新人獎的Haezee（黃瑋昕）則從大馬飛抵台灣準備頒獎典禮。

「我們的島」是小島大歌計畫在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間跨越10個國家及15名南島音樂家遠端合創，以「為海洋發聲」為主題，向世界傳遞當代土地、海洋，以及身為島嶼國家面臨的環境議題。

小島大歌團隊也剛完成4個月的歐美巡演，排灣族歌手戴曉君回憶，第一站是西雅圖外海小島，不同國家的南島音樂家終於實體見面，最煎熬則是等待快篩結果的幾分鐘，因為知道對方都在門後卻只能等待，「記得聽到是陰性時，我們相擁，接著Jam了好幾個小時。」

戴曉君難忘亞利桑那大學工作坊結束後，同樣致力原住民文化復興的教授眼眶泛淚感謝小島大歌的演出。阿美族創作人Putad全家出動巡演，年僅6歲的兒子也曾分享自己製作的手鼓，驕傲表示，「我也是Amis（阿美族人）。」

歌手Haezee（黃瑋昕）以LOVE MAZE角逐最佳新人獎。她5月底就飛抵台灣隔離，外出都隨時戴好口罩，擔心不能參加金曲獎。Haezee表示，能和許多優秀音樂人一起入圍就是開心的事，當時就希望做出自己滿意也和市場不同的作品，能獲得評審青睞很開心。

Haezee表示，「我當初選擇音樂這條路是對的，至少用心做出一點小小成績受到肯定。」她也鼓勵其他音樂人，「努力去做，不要放棄自己的夢想就對了。」（編輯：張芷瑄）1110701

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