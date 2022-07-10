「素還真」再傳捷報 獲瑞士紐沙特影展觀眾票選獎

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）已故布袋戲大師、「八音才子」黃文擇遺作電影「素還真」，繼昨晚在第24屆台北電影節連拿3獎後，今天再傳捷報，獲得瑞士紐沙特奇幻影展亞洲競賽單元觀眾票選獎。

霹靂今天發布新聞稿分享，布袋戲電影「素還真」昨晚獲頒第24屆台北電影節最佳動畫片獎、傑出技術獎（黃文擇－聲音演出）、最佳造型設計獎後，今天凌晨又傳喜訊，從日本、泰國、菲律賓、越南、馬來西亞、韓國等8部強片中脫穎而出，贏得瑞士紐沙特奇幻影展（NIFFF）亞洲競賽單元觀眾票選獎。

3日「素還真」在瑞士首映時，映後就有不少觀眾詢問拍攝手法，得知大部分畫面是由操偶師控制偶戲而來時，令觀影者震驚不已；4日獲邀出席影展座談會時，電影聯合監製陳義方及現場指導暨資深操偶師林奎協，更親身與海外影人分享布袋戲文化的東方武俠魅力，以及「素還真」的拍攝歷程，引起關注迴響。

霹靂指出，近年霹靂國際化成績有目共睹，除了上述兩大電影盛會外，「素還真」更在6月中時入選亞洲規模最大的類型影展之一、第26屆韓國富川國際奇幻電影節Merry-Go-Round單元；7月初也確定入選第26屆加拿大奇幻電影節（Fantasia International Film Festival）亞洲區觀摩影片，將角逐亞洲電影最佳觀眾票選獎。

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霹靂國際多媒體總經理黃亮勛表示，國際化一直是霹靂近年的重點經營策略，希望將優美的台灣布袋戲文化帶給全世界的觀眾，與他們分享東方武俠及江湖情義的迷人之處，讓他們看到全球唯一將偶戲藝術升格成娛樂產業的霹靂，跳脫傳統窠臼的同時，也擁抱NFT、區塊鏈與數位科技。

對於近期不斷傳回的好消息，黃亮勛說，倘若黃文擇大師天上有知，一定很開心他們帶著他熱愛布袋戲的精神，走向世界，「非常謝謝瑞士影人們的肯定，讓大家可以很驕傲的說，我們愛布袋戲！」另外，電影「聖石傳說」及「素還真」也正在全台27家影院熱烈上映中。（編輯：陳仁華）1110710