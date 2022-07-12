一萬個叢林夜改編真人真事 揭日最後軍官29年孤戰

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電影「一萬個叢林夜」取材自日本最後軍官小野田寬郎於二戰結束後，依然在菲律賓盧邦島隻身對抗29年的真人實事。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月12日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）今年適逢第二次世界大戰終戰77年，取材自日本最後軍官小野田寬郎真人真事的電影「一萬個叢林夜」8月將上映。小野田寬郎當年遵循不准投降的命令，獨自在菲律賓小島奮戰29年。

「一萬個叢林夜」（Onoda－10000 Nights In The Jungle）描述年輕的小野田寬郎在二戰期間被徵召入伍，接受游擊戰鬥訓練，並被要求任何情況都要活著，他很快被派往菲律賓盧邦島（Lubang）打游擊戰。未料，日本宣布投降，讓他經歷了獨自作戰的一萬個叢林夜晚。

全片由法國、日本、德國、比利時、義大利和柬埔寨等6國聯合製作，法國新銳導演亞圖雅哈里（Arthur Harari）執導。亞圖雅哈里表示，自己被小野田寬郎對國家的忠貞不渝，及其高貴的軍人品格深深感動，決定克服語言與文化障礙拍攝此作，更強調這部片並非戰爭殺戮，而是「如何堅持生存下去」。

亞圖雅哈里不但前往日本對小野田寬郎及其家人、當年指揮官們等進行採訪，也赴事發地點菲律賓盧邦島實地探查，最後劇組在柬埔寨叢林中，以全日語拍攝120天才宣告完成。

特別的是，分飾橫跨青年版及中年版「小野田寬郎」的日本男星遠藤雄彌、津田寬治，為符合小野田寬郎當時狀態，還分別瘦掉11、13公斤，讓演出更有說服力。

「一萬個叢林夜」獲選坎城影展一種注目單元開幕片，更榮獲法國影評協會最佳影片大獎，被法媒形容是「電影史的一頭猛獸」。本片將於8月12日在台上映。（編輯：張芷瑄）1110712