金馬59主視覺曝光 質感師陳新發助陣致敬影人

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金馬執委會13日表示，「金馬59」主視覺由第58屆金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」得主、質感師陳新發（圖）與設計師劉耕名率領的Bito設計團隊攜手打造，以「凝視痕跡：如何和變動與未知共存」視覺主題致敬電影人。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月13日

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日舉辦，金馬團隊今天曝光「金馬59」主視覺，邀請國際金獎設計團隊Bito與金馬獎得主質感師陳新發合作，將59字型構成金馬圖騰。

金馬執委會今天發布新聞稿分享，由設計師劉耕名率領的Bito設計團隊，去年為「金馬58」打造全新主視覺，接連勇奪設計界最高殿堂紐約ADC Awards金獎、英國D&AD Awards最高榮譽黃鉛筆大獎。

今年Bito與上屆金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」得主、質感師陳新發攜手打造，以「凝視痕跡：如何和變動與未知共存」視覺主題致敬電影人，將他們對電影的付出與磨練，包含所有化身成主視覺上的真實痕跡，也象徵金馬殿堂的背後，是所有電影人的努力證明，他們強調：「這些堅持理念永不妥協，汗水淚水及所有磨損過程，都會是拍片人的勳章」。

Bito在這次「金馬59」主視覺設計中，嘗試把電影創作與拍攝歷程「視覺化」，將59字型構成金馬圖騰，透過90度翻轉平面主視覺，瞬變為3D立體金馬字體設計。為了精準呈現這個視覺驚喜，Bito更設計打造一座雙向性的數位雕塑，模擬測試視角轉變的效果。

而在3D立體金馬字體設計的表面質感上，由陳新發率領的法蘭克質感創作團隊，還原重現電影拍攝現場的氛圍與情境。以幕後工作人員避免光線反射的黑色服裝為底色，呈現噴漆顏料水漬、定位膠帶的標記、支撐劇組踩踏的蘋果箱與器材的磨損刮痕，與各種文字與記號，這些層層交疊的痕跡，都是銀幕前看不到的無聲歷程。

視覺色調上，主視覺則以亮橘作為主色調，更顯大膽活力：字體上，則選用無襯線字體的設計，讓整體視覺在現代摩登和隆重大器間取得平衡。

2022金馬影展將於11月2日至20日舉行，本屆金馬獎長片類（劇情、紀錄、動畫）、金馬國際影展與金馬創投會議的FPP／WIP企劃案，持續徵件報名至8月1日。（編輯：陳政偉）1110713