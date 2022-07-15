徐小明解隔首日再刷少年吔安啦 盛讚顏正國天才

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台灣經典黑幫片「少年吔，安啦！」30週年重映，久未在台露面的導演徐小明特別返台共襄盛舉，解除隔離首日他就進戲院重看，15日受訪時直呼「太震撼」。中央社記者吳家昇攝 111年7月15日

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（中央社記者王心妤台北15日電）經典黑幫片「少年吔，安啦！」重映，導演徐小明特別返台共襄盛舉，解隔首日他就進戲院重刷並直呼「太震撼」；他同時稱讚顏正國是天才型演員，再見面覺得還是當初的少年。

徐小明導演的「少年吔，安啦！」1992年參加坎城影展導演雙周單元並成為首部台灣閉幕片，他後又陸續執導「去年冬天」、「望鄉」、「曾經」、「五月之戀」等電影、紀錄片和電視劇集，之後便將工作重心移往中國。

久未露面的徐小明這次返台解除隔離首日就到電影院重看「少年吔，安啦！」他說：「太震撼了，這是我第一次在大銀幕看，沒想到30年後的數位修復版， 不但還原拍攝時的樣貌，演員們的演出力道，更生猛穿透到觀眾席，回憶一時湧上，完全像看新的電影一樣，真是激動。」

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徐小明今天與顏正國共同分享當年拍攝點滴，談到再次與顏正國見面，徐小明表示，「阿國對我來講是一個天才型的演員。」兩人雖然拍攝結束後沒有機會再聯絡，但再次見面，「覺得他對我來說還是少年時候的阿國。」

徐小明也說，這次電影版的修復，除了是對已故製片張華坤的緬懷，也是對那一代把青春、生命奉獻給電影的前行者們的敬禮。徐小明表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已2年沒回台灣，跟此片監製侯孝賢的見面還在安排中，但知道侯孝賢至今仍未停止創作。（編輯：屈享平）1110715

台灣經典黑幫片「少年吔，安啦！」重映，演員顏正國（圖）15日與導演徐小明一同在台北出面受訪，徐小明談到再次與顏正國見面時表示，「覺得他對我來說還是少年時候的阿國。」中央社記者吳家昇攝 111年7月15日