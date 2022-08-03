洪都拉斯遇中年危機 雄影「春水奇譚」重振雄風

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（中央社記者王心妤台北3日電）高雄市電影館與公視攜手合作「雄成人」3部短片，其中「春水奇譚」由洪都拉斯主演，飾演喪妻多年後對王彩樺心動的爸爸，趣味演出男性中年危機；導演希望幫助男人建立自信心。

「春水奇譚」昨天開鏡，由VR作品「女海盜：成名之路」黃丹琪執導。高雄市副市長史哲表示，歡迎大家到高雄拍片，「我們有全台灣最有經驗的拍片協助、最多元豐富的拍片補助與投資。」全片由洪都拉斯、王彩樺、新生代演員王真琳，並由導演林志儒飾演擬人化的「某部位」。

洪都拉斯表示，一開始讀完劇本就決定要接拍。因為劇中的爸爸為了家庭責任奮鬥大半生，「到了中年卻『只剩功能性，沒有性功能』的無奈，寫進很多男人的心坎裡。」王彩樺笑說，洪都拉斯對故事很多情節都有共感。

黃丹琪表示，許多台灣家庭的父親，把維護家庭當作責任、背負家庭的沉重，連慾望都刻意隱藏起來，卻慢慢失去對人生的熱情，也希望藉由異想天開的想像，幫助男人建立自信心。

今年「雄成人」短片包含潘客印執導的「有了？！」、黃丹琪執導「春水奇譚」，以及蔡佳穎執導、柯孟融攝影的「屍舞」，預計10月在高雄電影節首映。（編輯：張芷瑄）1110803