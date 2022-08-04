柯朋宇遊日本找回自我 重拾歌手夢盼被看見

演員柯朋宇在戲劇及綜藝節目都有表現，近日重新找回歌手夢，推出創作曲「非賣的青春」，盼跨過人生低潮的故事能被大家聽見。（光與澈音樂工作室提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月4日

（中央社記者王心妤台北4日電）演員柯朋宇重拾歌手本色推新歌「非賣的青春」，近年歷經外婆及好友過世，讓他重新學會珍惜。曾遭遇的低潮也因到日本旅遊沉澱，跨出演藝事業新一步，期待能開唱與歌迷同歡。

柯朋宇畢業於台藝大戲劇系，星路一開始走得並不順，他四處駐唱或是在補習班打工維持生計，2015年演出客家劇「落日」才被經紀公司相中並出道，之後又於女性心理犯罪迷你劇集「追兇500天」飾演會吸毒的痞子惡角，近日重新找回歌手夢，推出創作曲「非賣的青春」。

柯朋宇接受中央社記者專訪表示，其實「非賣的青春」並非新創的歌曲，之前就曾在小型音樂會公開演唱，但因為歌曲沒有預設立場也不考慮市場反饋，反而獲得更多的肯定，「被說是只有柯朋宇才能唱的歌。」

柯朋宇表示，創作初期其實有段撞牆期，因為不知道自己的定位，外在的建議反而成為壓力，更讓他無所適從，「因為我不知道自己是誰，也沒辦法反駁，更沒辦法捍衛自己，最後就變得關上心門，變得很尖銳。」

直到有天，經紀人鼓勵他先學會好好生活，才能了解自己需要什麼，便建議他到日本走走。柯朋宇說：「我去了2個月帶回30幾首歌，面對城市的疏離感，我也找到人生方向，想在這裡生活。」柯朋宇就用盡全力學習日文還有日本文化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

柯朋宇笑說，第一次跟現在的日本經紀公司見面時，對方並沒有給什麼承諾，但經過學習幾個月的日文，讓他甚至不需要翻譯就能溝通，或許是這份毅力，讓他被日本經紀公司簽下，能在NHK與公視合製的「路～台灣Express～」演出。

走過低潮又遭遇親人過世，柯朋宇更懂得珍惜一切。柯朋宇說，藉著推出新歌的機會，想讓大家記得他是名歌手，「我在演員、綜藝都有屬於自己的樂園，但我的初衷是創作歌手，繞了一點路，但這些組合成現在的我，希望能帶出更多故事讓大家看到。」（編輯：張芷瑄）1110804