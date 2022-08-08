暑假最後強檔大片 子彈列車登北美票房冠軍

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影片來源：Sony Pictures 索尼影業

（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天公布，暑假最後一部強檔大片「子彈列車」（Bullet Train）週末海撈3010萬美元，登上北美票房冠軍。

法新社報導，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示，這「對動作驚悚片來說是十分成功的開片表現」。他並補充道，這部片有布萊德彼特（Brad Pitt）演出，「確保了它在國際市場的成功」。

「子彈列車」由曾任布萊德彼特替身的大衛雷奇（David Leitch）執導。大衛雷奇靠著「玩命關頭：特別行動」（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）、「死侍2」（Deadpool 2）等動作片，在導演圈站穩一席之地。

上週末票房冠軍「DC超級寵物軍團」（DC League of Super-Pets）這次排名下滑一個位置，5到7日有1120萬美元的票房表現。

恐怖片「不！」（Nope）票房850萬美元，排名第3。這部由喬登皮爾（Jordan Peele）執導、丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）主演的科幻電影，美加累計票房直逼1億美元。

第4名是動作喜劇「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder），進帳760萬美元。

排名第5的是動畫「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru），這部「神偷奶爸」動畫系列片最新章週末再添710萬美元。

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葛羅斯表示，整體來看，這個暑假對好萊塢來說十分成功，所有類型的電影票房表現都很好。

第6到第10名的電影依序為：「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），700萬美元 ；「沼澤謀殺案」（Where the Crawdads Sing），570萬美元；「復活節聚會」（Easter Sunday），530萬美元；「貓王艾維斯」（Elvis），400萬美元；「闇黑電話」（The Black Phone），150萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110808