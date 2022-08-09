BLACKPINK宣布來台 明年3月高雄開唱[影]

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南韓人氣女團BLACKPINK明年3月將到高雄開唱。（圖取自facebook.com/BLACKPINKOFFICIAL）

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）南韓人氣女團BLACKPINK官方社群昨晚宣布10月將展開的世界巡迴演唱會場次，明年3月將到高雄開唱。

BLACKPINK是YG娛樂於2016年成立的女子團體，由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa等4人組成，一出道就人氣極高，獲得世界各地粉絲喜愛。

影片來源：BLACKPINK （若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）

自2020年發行首張正規專輯The Album後，BLACKPINK成員主要專注於個人活動。不過在迎接成軍6週年之際，她們宣布結束近2年的空白期，將於9月合體發行新專輯BORN PINK，10月展開同名世界巡迴演唱會。

BLACKPINK官方社群昨晚揭曉巡演地點，她們10月15日將從南韓首爾開跑，已一路安排到明年6月，巡迴全球26處，包含明年3月18日的高雄站。這也是她們繼2019年來台北舉辦演唱會後，第2度在台灣開唱。

近期隨著南韓COVID-19防疫政策逐漸放寬，許多韓國藝人陸續出國舉辦海外演唱會、參與演出。目前前2NE1隊長CL、男團TXT、AB6IX和韓國音樂廠牌DPR都已公布今年登台表演時間。而與台灣粉絲感情深厚的男團SUPER JUNIOR也計畫在下半年來台開唱。（編輯：張雅淨）1110809

（圖取自facebook.com/BLACKPINKOFFICIAL）

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