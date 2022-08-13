周湯豪為媽新歌寫編導 比莉大玩諧音哏嗨唱做自己

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（中央社記者王心妤台北13日電）藝人比莉與兒子周湯豪聯手翻唱「什麼都不必說」掀熱潮後，又一起合作新歌「比莉卡厲害」，大玩「比你卡厲害」諧音哏。比莉也稱讚兒子是喜歡付出的小孩，讓周湯豪害羞不已。

比莉主演的喜劇「媽，別鬧了」開播後，更曾一度闖進Netflix台灣排行榜第1名。她與兒子聯手打造片頭曲「比莉卡厲害」，風格不只搭配新劇，也大玩諧音哏，暗示「媽媽比你更厲害」。

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「比莉卡厲害」MV由周湯豪擔任導演。他不只寫歌、編曲、當導演，甚至現場當起吉他手，並配合比莉特色設計多個適合跳舞的絢麗場景。比莉表示，「Nick（周湯豪）可以幫我寫歌、拍MV，真的很開心，他是很喜歡付出的小孩，Thank you so much（非常感謝）。」感性告白讓周湯豪相當害羞。

這次能帶著新劇和新歌回歸，比莉表示，不只想帶給大家滿滿能量，也希望每個人在家裡都能有派對感，沉浸在歡樂中「大膽做自己才搖擺」。（編輯：陳政偉）1110813