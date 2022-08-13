9m88跨足戲劇添創作養分 無緣金曲新人當禮物

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

歌手9m88在新專輯中，集合來自日本、韓國、美國、台灣、澳洲等地風格鮮明的製作人，她身兼專輯統籌，盼打造融合Hip-Hop、R&B、Alternative Pop等多樣化風格的專輯，13日她在台北舉辦簽唱會，現場獻唱。（爵士寶貝提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北13日電）歌手9m88今天舉辦新專輯9m88 Radio簽唱會。她近年跨足戲劇演出，認為戲劇能轉換靈感與看事情的視角幫助創作，對於首張專輯錯失金曲新人獎，她說反而是份禮物，能重新審視自己。

9m88在新專輯集合來自日本、韓國、美國、台灣、澳洲等各地風格鮮明的製作人，她身兼專輯統籌，希望打造出融合Hip-Hop、R&B、Alternative Pop等多樣化風格的專輯。

今天舉辦簽唱會，9m88的兒時偶像坤達秘密錄製VCR打氣，讓9m88笑回：「不可能吧，你知道小時候都是我去你的簽唱會嗎？」她的好友黃宣則是混入粉絲群內參加簽唱會，讓9m88獲得雙重驚喜。

9m88會後表示，近年參與戲劇「接招吧！製作人」及電影「我沒有談的那場戀愛」，甚至在「華燈初上」驚喜演出，都給了她很大的啟發，獲得不同的視角及靈感。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

9m88表示，這段時間經歷過不同的低潮，但這樣反而能反省自己也想好下一步該怎麼走，「現在可能華語音樂的事，跟我想要做的有點不太一樣，但很多事情是要練習的，每個事情都需要養分。」她也提到作為獨立音樂人出發，最大困難點是要讓更多人聽見，像是今年金曲獎的表演，就希望讓大家看到她不只能創作還能演唱。

9m88推出首張專輯「平庸之上」時入圍金曲獎最佳新人獎，但最後敗給持修，問及推出第2張專輯會不會壓力大？她表示，上次入圍很興奮也很榮幸，但沒有得獎反而像是個禮物，可以重新審視自己，加上每年的評審不同，當然會希望作品獲得肯定，但可以用更寬廣的視角看。（編輯：張芷瑄）1110813