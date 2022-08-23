葛蕾半年痛失2至親 身體出現後遺症難痊癒

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演員葛蕾（圖）23日出席新劇「冬菊，沒問題」媒體茶敘，分享在她的真實人生中，9年前也在短短半年內經歷哥哥和媽媽先後離世，讓她身體出現後遺症。（大愛提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月23日

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）演員葛蕾在大愛新戲「冬菊，沒問題」中，不捨丈夫生病受各種苦，最後還要捐大體，而真實人生裡，葛蕾多年前也曾在半年內痛失2至親，送走哥哥和媽媽，更讓她身體出現後遺症。

今天「冬菊，沒問題」劇組舉辦媒體茶敘，飾演姐妹的葛蕾、林嘉俐出席。談及哥哥，葛蕾說哥哥生病時，自己在墾丁拍戲趕著殺青，平時不會帶在身邊的手機，隨身攜帶，就怕臨時傳來病危通知。後來哥哥的後事，也不敢跟高齡90歲的母親說。

不到半年，葛蕾在中國拍戲，母親洗澡時跌倒，請鄰居協助送醫又堅持不跟葛蕾說，鄰居女兒急忙打到電視台，轉接製作人後連絡上經紀人，才讓葛蕾得知此事，特別返台陪母親，沒想到還沒到台灣，就接到醫生告知母親情況危急。不論是哥哥或媽媽，她都來不及見面。

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葛蕾坦言，半年內失去2至親，身體出現很多後遺症，臉上會冒出疱，在嘴邊的疱就像豐唇做一半的感覺，幾個月就出現一次，隔了半年才看醫生，錯失治療良機，後來才知道神經系統受損無法修復，只能不再更惡化。

談及器官捐贈，葛蕾20多年前就簽下器捐卡，她說沒有特別原因，就覺得是正確的事，「都已經不在了還能幫助到別人，何不？」林嘉俐同樣有簽器官捐贈，捐大體的表也寫好，但最後一關因為需家人簽名，還沒完成，更透露未來想要「零葬」，骨灰交由火葬場處理，不留地方緬懷，塵歸塵土歸土。（編輯：張芷瑄）1110823