徐若瑄幫「初戀」催票房 破3000萬揭柯震東戀情

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導演陳駿霖（後中）執導新片「初戀慢半拍」24日晚間舉行首映會，主要演員徐若瑄（前中）、柯震東（前左3）、于子育（前右3）、姚淳耀（前左）等人出席，為戲宣傳造勢。（甲上提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月24日

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（中央社記者王心妤台北24日電）國片「初戀慢半拍」今晚首映，導演陳駿霖期待票房能突破新台幣3000萬元，主角徐若瑄則笑稱若票房達標，就讓感情生活低調的于子育和柯震東都公布戀情，嚇得2人急忙否認。

「初戀慢半拍」是「一頁台北」導演陳駿霖新作，並由演員徐若瑄、柯震東、于子育、侯彥西、黑嘉嘉、朱陸豪、姚淳耀、黃信堯、關詩敏、喬雅琳等人主演。

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徐若瑄除了宣傳「初戀慢半拍」，也將於9月3日舉辦VIVILAND巡迴演唱會。她今天表示，雖然很忙仍強迫自己每天要睡滿8小時，因睡飽喉嚨狀況才會好，同時提到6月到澳洲旅遊時不慎跌倒受傷，練舞有些不舒服，「比生小孩還要痛，所以正在物理治療。」但她表示，並沒有因此改變舞蹈動作，希望給歌迷最好的演出。

柯震東則是同時忙著首部執導作品「黑的教育」後製中，另外還有新片進入前置準備期，「沒什麼時間睡覺」；至於被問到未來是否想朝幕後發展，柯震東表示，「就都努力做好做滿，目前還算是好玩的階段，可能不好玩的還沒開始。」（編輯：張芷瑄）1110824