王傳一戲裡外愛女心切 先放狠話別讓女兒受傷

（中央社記者王心妤台北1日電）電影「科學少女」劇組今天受訪，王傳一飾演盧以恩的爸爸，認為現實中升格父親後演爸爸格外有感觸，談到若女兒戀愛，會跟女兒的男友說：「如果你讓她受傷，我就讓你受傷。」

監製王銀國表示，全片總成本新台幣3060萬；導演莊景燊表示，整部片耗時26天拍攝，從2016年就開始籌備，但直到2020年5月才改寫成電影的故事大綱。

王傳一今天受訪肯定盧以恩的演技，有把電影中愛情萌芽的感受拍出來，當下也有觸動「初戀」的感受。他表示，現實中結婚有女兒後更有感觸，「沒結婚前演爸爸沒有像這次這麼有感覺，導演把年代設定於2029年，帶到科技的東西，片中講到未來家的部分是種巧思，我演的爸爸和疫情的狀態，都是未來可以想像到也恰到好處的。」

王傳一戲外愛女心切，盧以恩也透露現實中跟爸爸感情好，爸爸私下對她的男友總是拋出狠話，但真正見到對方就很客氣，「我從來沒帶男友回家，但有在路上遇到。」姚以緹片中飾演機器人，她透露最辛苦的一段拍攝是要一直躺在床上，必須避免喝水和運動，共花了2天拍攝。

「科學少女」將於16日全台上映。（編輯：陳政偉）1110901