蘇慧倫高流開唱 嘉賓動力火車自嘲不是鮮肉是臘肉

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（中央社記者王心妤台北4日電）歌手蘇慧倫昨晚在高雄流行音樂中心開唱，邀請動力火車、鼓鼓擔任嘉賓。動力火車一上台就掀起尖叫，讓蘇慧倫吃味笑稱「嘉賓要慎選」，動力火車則自嘲已不是鮮肉而是「臘肉」。

蘇慧倫以歌曲「929」、「黃色月亮」、「傻瓜」拉開演唱會序幕，又邀歌迷回憶還是小女孩、小男孩的自己，她打趣表示，「今天沒有讓你們保護喉嚨的意思，是不是很久沒唱KTV，今天就是要一起唱。」

這次演唱會邀請鼓鼓（呂思緯）擔任嘉賓，兩人對唱「嗯哼」、OK?OK!、Happy Hours，蘇慧倫也小秀一段打鼓。她表示，「本來很緊張想說幹嘛自己找麻煩，沒想到第一次練習就上手。」但她私下其實壓力大到失眠，事前還找了樂手老師討教。

另一組嘉賓動力火車一上台就掀起觀眾尖叫聲，蘇慧倫裝作吃醋表示，「請嘉賓要慎選，你們尖叫聲超誇張。」動力火車因為接在鼓鼓後現身，他們自嘲：「剛已經有鮮肉，所以要換臘肉。」蘇慧倫並與動力火車合唱「我很好騙」、「愛你讓我勇敢」，因為3人服裝色系相同，甚至搞笑表示要原地組團。（編輯：張雅淨）1110904