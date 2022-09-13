李英宏跨界參演茁劇場 導演讚就愛這一味

饒舌歌手李英宏（後）跨界演出茁劇場新戲「走過愛的蠻荒」，詮釋努力關心學生一切的老師，導演王明台也揭秘選角原因，就是因為看了李英宏的「台北直直撞」歌曲MV，才大膽用人。（三禾行銷提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月13日

（中央社記者葉冠吟台北13日電）饒舌歌手李英宏跨界演出茁劇場新戲「走過愛的蠻荒」，詮釋努力關心學生一切的老師，導演王明台也揭秘選角原因，就是從李英宏的「台北直直撞」歌曲MV，相中其「溫柔痞子感」。

「走過愛的蠻荒」改編自偏鄉教師文國士同名原著、由王明台執導，他說會找上演戲經驗不豐富的歌手李英宏擔任男主角，是因為從「台北直直撞」歌曲MV中，發現李英宏有台客的「痞子感」、眼神卻很溫柔，特別適合原著文國士的樣貌，才大膽用人。

李英宏分享，在開拍前，曾和「走過愛的蠻荒」原著作者文國士見過面，本尊和飾演者意外發現彼此很投緣，「他在求學時身邊有一群朋友，一不小心可能會走上歪路，我那時也是，但幸好我們都在危急時刻走上正途，這點我們很像」。

李英宏從小在新北新莊長大，雖然有念書的頭腦，學生時期愛玩又碰上音樂，學業有些荒廢，但也因沉迷學樂器和作詞曲，沒時間和朋友出去混。當他和文國士分享這點時，文國士回應：「我覺得英宏痞痞的，我自己有時也給人這種感覺，但這種痞和任性，其實是不想讓人看出自己的脆弱，故意裝不在乎，也不需誰來同情。」

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王明台指出，李英宏高大帥氣、看起來很痞，但有斯文面，尤其眼神溫柔，這跟他認識的一些台客很像，「行為很接地氣，但內在的一些感情是藏不住的，正如劇中的邦邦（角色名）可以隨意跟學生打鬧，但也可以隨時為孩子挺身而出，跟流氓對幹。」文國士也滿意大力稱讚：「我覺得英宏長得比我帥，也比我瀟灑啦！」

「走過愛的蠻荒」每週六晚上9時於MyVideo、公視同步播出，一次播映2集。隔日於中華電信MOD、Hami Video晚上8時上架、台視晚上10時播出。（編輯：張芷瑄）1110913