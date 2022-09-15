金馬影展 劉德華首部電影「投奔怒海」經典重現

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由導演許鞍華執導的電影「投奔怒海」，當時曾被中台兩地禁演，卻一舉奪得香港電影金像獎最佳電影、導演、編劇、美術指導和最有前途新人5項大獎。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月15日

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（中央社記者王心妤台北15日電）金馬影展「經典重現」單元今年將放映許多名導的修復作品，包含李翰祥的「西施」世界首映、楊德昌的「獨立時代」，以及由許鞍華執導、劉德華首部演出的電影「投奔怒海」。

「西施」（Hsi Shih：Beauty of Beauties）是李翰祥耗費12萬呎底片、動員12萬人次臨演、334個工作天拍攝完成電影，獲得第4屆金馬獎最佳劇情片、導演、彩色攝影與美術設計，演員趙雷也摘下最佳男主角，而影后江青融合演技與舞蹈才華的演出更是驚艷四座。

「獨立時代」（A Confucian Confusion）是楊德昌首度角逐坎城影展金棕櫚，並贏得金馬獎最佳原著劇本、男女配角大獎的作品。楊德昌對台北文化亂象、道德失序的質疑和省思，塑造難得的黑色幽默。陳湘琪、倪淑君、金燕玲、陳以文、王柏森等人的演技也令人驚艷。

「投奔怒海」（Boat People）影片描述日本攝影師戰後前往越南拍攝，原本嚮往的共產美夢，在目睹集體農場殘忍真相後破滅。此片當時雖被中台兩地同時禁演，卻奪得香港電影金像獎最佳電影、導演、編劇、美術指導和最有前途新人等5獎。

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另外還有馬來西亞導演雅絲敏阿莫的「木星的初戀」（Mukhsin）、匈牙利電影大師貝拉塔爾的「鯨魚馬戲團」（Werckmeister Harmonies）、義大利導演帕索里尼的「定理」（Teorema）、紀錄片導演亞利山德奧菲利浦的「大衛林區：綠野迷蹤」（Lynch/Oz）、法國女導茱莉貝托恰麗的「珍康萍：她和她的電影」（Jane Campion, The Cinema Woman）。

以及導演導馬克庫辛思的「大製片家」（The Storms of Jeremy Thomas）、紀錄片搭檔丹尼爾蓋勒、黛娜歌德芬的「李歐納柯恩：生命詩旅」（Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song）、馬丁史科西斯的「最後華爾滋」（The Last Waltz, 1978）。（編輯：張芷瑄）1110915