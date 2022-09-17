蔡琴開唱郭台銘帶母現身 好友陳文茜揭她罹怪病
2022/9/17 20:55（9/17 22:06 更新）
歌后蔡琴17日晚間繼續在台北國際會議中心舉辦「就是要好新琴」演唱會，帶來多首經典歌曲。（宜辰整合行銷提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月17日
（中央社記者王心妤台北17日電）歌后蔡琴今晚舉辦第二場「就是要好新琴」演唱會，鴻海集團創辦人郭台銘帶著95歲媽媽初永真現身聆聽；蔡琴對於好友陳文茜稱她罹怪病，也解釋是耳鳴和暈眩，但已逐漸好轉。
蔡琴今晚在台北國際會議中心開唱，郭台銘特別帶著一直是蔡琴忠實歌迷的母親初永真、太太曾馨瑩、兒子到場聆聽。蔡琴今晚也為了初永真獻唱許久沒唱的經典歌「嘆十聲」，這首也是初永真最愛的歌，以此感謝郭台銘與媽媽的支持。
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蔡琴昨晚開唱搬出好友陳文茜打趣表示，「我不像陳文茜，不承認自己是老女人，我就是老女人，我不僅要當老女人，還要當國際巨星。」陳文茜稍晚也在臉書「反擊」，稱蔡琴得了非常嚴重的耳鳴或是暈眩的「怪病」，一度擔心演唱會無法舉辦，會讓團隊成員沒有收入。
陳文茜透露蔡琴為了演唱會吃足苦頭，特別戒菸保護聲帶，更以毅力節食、運動練出曼妙身材，也才穿下表演的旗袍。蔡琴今天透過經紀人表示，「別以為得怪病要死了，其實只是耳鳴和暈眩治不好。」現在經過治療後，已逐漸好轉，希望歌迷別太擔心。蔡琴透露，醫生建議戒菸後，也嚴格執行，就是希望能把表演做到最好。（編輯：屈享平）1110917
歌后蔡琴17日晚間繼續在台北國際會議中心舉辦「就是要好新琴」演唱會，鴻海創辦人郭台銘（前左2）帶著母親初永真（前左）、太太曾馨瑩（前左3）到場聆聽。（宜辰整合行銷提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月17日
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