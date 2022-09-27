林心如再跨足製作綜藝 揪「華燈初上」班底露營

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藝人林心如（中）跨足實境節目，擔綱「光露營就很忙了」製作人，揪影集「華燈初上」班底郭雪芙（右起）、謝欣穎、江宜蓉（左起）、楊謹華一起去露營。（TVBS提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月27日

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）「華燈初上」延伸實境節目「光露營就很忙了」，由林心如再擔綱製作人，揪楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、江宜蓉走出「光」酒店出發野外露營，劇裡彼此較勁，劇外要比手腕和拖地。

林心如今天在記者會上透露製作契機，除了平時很喜歡看實境秀，覺得很療癒外，「過年時跟光小姐吃飯，聊到覺得我們應該來個實境秀，這也是我首度拍露營實境節目感覺好赤裸。」

節目中「光」小姐們將褪去華服，一起到野外求生、互相合作，從升火、搭棚、所有大小事都要自己來，由於節目還沒開錄，小姐們今天也在現場口頭分配各自工作擔當，「郭雪芙預計負責粗活打營釘」、「欣穎感覺很有經驗就交給她了」。

記者會主持人黃子佼也分享過去自己露營最怕隔壁帳打呼聲，問及現場姐姐們誰睡覺會打呼，唯獨謝欣穎舉起小手被虧太老實；至於小姐們在戲裡互相較勁，露營現場是否也會？林心如則幽默說比看誰會被灌醉，楊謹華則提議能比手腕、比洗碗、比拖地。

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由於節目中將不會提供任何腳本提供給藝人，他們只能依循工作人員的任務指令進行，製作人林心如更透露現場不能使用3C產品，楊謹華也樂觀回饋能體驗沒有3C生活，集思廣益看怎麼解決問題。

聊及最害怕的情況，郭雪芙、謝欣穎都說最擔心遇到下雨，大部分營地應該都是在山裡，全身泥濘行動會很不方便；江宜蓉則說自己沒任何準備，過去露營都是靠親哥哥，這也是第一次參與實境秀，非常期待要跟姐姐們出遊。 「光露營就很忙了」將於近期開錄。（編輯：屈享平）1110927