林志玲當媽後首露面 10/9在台辦新書分享會

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藝人林志玲今年除夕宣布兒子誕生，5月也推出首本全文字書「剛剛好的優雅－志玲姊姊修養之道」，將於10月9日舉辦新書分享會，這也是林志玲當媽媽後首度露面。（志玲姊姊慈善基金會提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月28日

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（中央社記者王心妤台北28日電）藝人林志玲與丈夫AKIRA婚後定居日本，近日返台。她的新書「剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道」銷售將達5萬本，並於10月9日舉辦分享會，這也是林志玲當媽媽後首度露面。

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林志玲2019年與日本男團放浪兄弟的成員AKIRA（黑澤良平）結婚，今年宣布兒子誕生。她也在5月推出首本全文字書「剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道」，銷售量也即將達到5萬本。

林志玲為此特別準備璀璨書衣限量版，並加贈親筆手寫的「美字手帳貼」，自由運用在個人手帳和筆記本中。她也宣布將於10月9日在誠品松菸表演廳舉辦新書分享會，本書銷售扣除出版印製相關費用，所得也將全數運用於「志玲姊姊慈善基金會」，捐助弱勢兒童的教育基金與偏鄉學童學習圓夢計畫。（編輯：張芷瑄）1110928