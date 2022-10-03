吳念軒、夏朧大談人仙戀喜劇 一場架吵8小時

（中央社記者葉冠吟台北3日電）藝人吳念軒、夏朧主演的奇幻愛情喜劇「仙女姐姐來我家」今天舉辦首播記者會，兩人在劇中大談現代風「人仙戀」，也相愛相殺，光一場爭吵戲就花費8小時。

「仙女姐姐來我家」是「用九柑仔店」製作人林知秦新作，描述不懂得人間情慾的仙女采竹（夏朧飾），被王母娘娘打入凡間，必須懂得「人心」才能重返天庭。意外遇上在人間擁有超高「陰德值」的人類王琥珀（吳念軒飾），以及可愛的王家一家人王爸（尹昭德飾）、王媽（李之勤飾）、大姐（韓瑜飾）、二姐（黃薇渟飾）、三姐（李聿安飾），從此展開奇妙的人仙情緣。

吳念軒分享，他與夏朧兩人個性全然不同，一個不懂變通、一個怕事發生常一肩扛下，有場因個性摩擦產生衝突的戲，是兩人爭吵最激烈的戲，但衝突過後不只各自成長，彼此關係也更緊密。

吳念軒笑說，為了這場重要戲碼，他與夏朧特別事先醞釀情感，沒想到對戲時，因在人來人往的公園拍攝，拍攝困難度瞬間提高，中途公園的路燈還一度關閉，光是這場戲兩人就花了5個多小時。過一陣子，兩人看到拍攝成品並與劇組討論過後，覺得還可以更好、決定重拍，還好這次只花了2個多小時。不過單一場戲就花費8個多小時，足見劇組用心。

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特別演出的禾浩辰在劇中飾演爆紅大明星，被稱為劇組身材擔當的他，有多次養眼演出，讓他打趣直呼：「在場各位我身材最好！」禾浩辰說，劇組總希望他不要穿衣服，但其實這部劇演員們顏值都很高，身材也都很好，只是自己剛好被分配到要展露身材的部分。

「仙女姐姐來我家」4日起，每週一至週五晚上8時在衛視中文台、星衛娛樂台全台首播，晚上10時於中視播出。（編輯：管中維）1111003