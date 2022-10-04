莎拉布萊曼12月來台開唱 與歌迷共度耶誕假期

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美聲天后莎拉布萊曼（Sarah Brightman）（圖）原定2020年來台演出，卻因COVID-19疫情而取消，2022年12月她將帶著「聖誕派對演唱會」來到亞洲，與歌迷們相見。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）享譽國際的美聲天后莎拉布萊曼原定2020年來台演出，卻因COVID-19疫情而抱憾取消，今年12月她將帶著「聖誕派對演唱會」來到亞洲，台灣成為第一站。

擁有超越3個高8度歌唱音域的莎拉布萊曼（Sarah Brightman），是唯一一位曾同時獲得美國告示牌排行榜舞曲與古典音樂榜冠軍的歌手，歷年專輯全球銷量突破3000萬張，在超過40個國家共計獲得180張黃金唱片及白金唱片的銷售認證。

她更以演出「歌劇魅影」中的克莉絲汀一角聲名大噪，據傳音樂劇大師安德魯．洛伊．韋伯（Andrew Lloyd Webber）便是以莎拉布萊曼為原型打造出這名角色。

莎拉布萊曼與知名男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）合唱的單曲「告別時刻」（Time to Say Goodbye）更是一舉將莎拉布萊曼推上事業高峰，全球熱銷1200萬張。

莎拉布萊曼也是首位2度受邀至奧林匹克運動會演出的歌手，分別是1992年巴塞隆納奧運與2008年北京奧運。因其對音樂的傑出貢獻，獲得世界知名好萊塢星光大道的星星徽章。

莎拉布萊曼自2021年耶誕節展開「莎拉布萊曼聖誕派對演唱會」巡演，這個全新的演唱會大獲好評，讓她馬上受邀於美國展開17天的巡迴演出。這回來台巡演，她將在12月14日至18日從高雄出發，分別在台中、台北及屏東展開巡演，也是首次將耶誕節限定的派對演唱會帶到亞洲與歌迷們相見。

這回台灣演出將成為本次亞洲巡演的第一站，本場門票將於6日上午11時全台啟售，購票請洽寬宏售票、全國萊爾富、OK便利商店。（編輯：張雅淨）1111004