「我的牙想你」余晉靠眼神放電 吳岳擎仰賴核心

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都會愛情劇「我的牙想你」4日舉辦特映會造勢，主要演員余晉（右起）、吳岳擎、張豐豪、周予天出席。（結果娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）都會愛情劇「我的牙想你」今天舉辦特映會造勢，余晉、吳岳擎搭檔組甜蜜醫病關係，飾演牙醫的余晉戴口罩演戲得靠眼神放電，病患吳岳擎則靠核心肌群撐過躺診療椅的死亡角度。

「我的牙想你」由吳岳擎、余晉、周予天、張豐豪主演，4人都是首次挑戰BL劇，一起看到完整作品都害羞直呼：「很像談戀愛被偷窺的感覺，正片跟想像中很不一樣！」導演姜瑞智也稱讚4名主角都超越自己心中的角色樣貌，拍得很享受。

吳岳擎和余晉分別飾演有看牙恐懼的餐酒館老闆與高冷牙醫，兩人在診間有不少對手戲。身為牙醫的余晉有很多戴口罩鏡頭，連吳岳擎都認證余晉很會用眼睛說話，甚至被眼神「電」到，直呼很有愛，忍不住常撒嬌。

病患吳岳擎也有多場躺在診療椅、張嘴拍攝的「死亡角度」橋段，問及如何讓「死亡角度」依舊好看，吳岳擎透露看起來雖然是躺著，但不能完全躺下，「必須用肚子的核心力量Hold住上半身，嘴巴打開到配合鏡頭的角度」，堪稱拍攝兼練腹肌核心。

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有趣的是，兩人在劇中有露身材的洗澡戲，為此在拍攝前一個月便積極準備，吳岳擎除了重訓，也只吃水煮雞胸、青菜和地瓜，沒想到洗澡戲卻直到殺青前2天才拍，讓他哀嚎：「拍攝過程幾乎都在餓肚子」。

「我的牙想你」全劇共12集，每集30分鐘，由監製蔡妃喬、製作人潘心慧、導演姜瑞智、編劇林珮瑜共同創作，將於14日起每週五晚上8時，在LINE TV、CATCHPLAY+同步上線；另於日本Rakuten TV、VideoMarket、韓國Watcha、歐美等地Rakuten Viki、東南亞GagaOOLala播出。（編輯：張芷瑄）1111004

都會愛情劇「我的牙想你」4日舉辦特映會造勢，導演姜瑞智（圖）稱讚4名主角都超越自己心中的角色樣貌，拍得很享受。（結果娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月4日

演員余晉（右）在都會愛情劇「我的牙想你」中飾演牙醫，戴口罩演戲得靠眼神放電，連吳岳擎（左）都認證余晉很會用眼睛說話，甚至被眼神「電」到。（結果娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月4日