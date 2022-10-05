釜山影展恢復疫前規模 梁朝偉現身開幕助陣

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（中央社記者廖禹揚釜山5日專電）一度因疫情影響而停辦、縮小規模的釜山國際影展，時隔3年恢復正常規模舉行，今天在釜山海雲台登場，港星梁朝偉也出席開幕式。影展放映來自71國的242部電影，包括台灣的作品。

釜山影展（BIFF）時隔3年恢復正常規模舉行，入場觀眾人數不再受防疫限制，開幕式座位銷售一空，演出陣容也較去年更為華麗。

今晚開幕式由演員柳俊烈及全汝彬擔綱主持，演員宋康昊、朴海日、許城泰、韓志旼、玉澤演、韓藝璃、丁海寅、金裕貞等，還有將擔任閉幕主持的演員權律、韓善伙都是座上嘉賓，最後登場的知名港星梁朝偉身著白西裝，從踏出禮車的瞬間就引發現場觀眾尖叫歡呼。

開幕式最後安排放映伊朗導演穆哈格赫（Hadi MOHAGHEGH）的「風之香氣」（Scent of Wind），穆哈格赫在開幕記者會受訪時表示，得知自己的電影被選為釜山影展開幕片時不禁自問：「為什麼會選我的電影呢？」同場受訪的影展執行委員長許文永直率回應：「因為電影很棒。」

穆哈格赫自導自演的「風之香氣」是一部描述人性美麗之處的電影，以伊朗美麗自然景色及戰爭遺留下的歷史足跡為背景，刻劃人們在自身困境中仍願意協助其他人度過困難的樣貌。

時隔7年帶著第4部作品回到釜山影展的穆哈格赫說，這次來到釜山，就像回到家鄉，「這裡的人都很歡迎我，很溫暖」，稱讚韓國是個美麗的國家。

穆哈格赫特別感謝釜山影展對伊朗電影發展的貢獻，他指出，釜山影展一直努力維持能讓藝術電影自由發展的平衡，對伊朗電影而言相當重要。

本屆影展於10月5日至14日在位於釜山海雲台的電影殿堂及周邊電影院舉行，放映來自71國的242部電影，包括今年入選亞洲之窗及超廣角紀錄片單元的多部台灣作品。

新銳導演李怡芳首次執導作品「小藍」入選釜山影展亞洲之窗單元，是今年入選的唯一一部台灣劇情片；導演蕭菊貞的「南方，寂寞鐵道」與導演蘇鈺婷的「家族樹」則雙雙入圍超廣角紀錄片競賽單元。

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影展期間除放映今年各單元入選作品，所有相關活動也恢復實體舉行，包括獲選為年度亞洲電影人獎的港星梁朝偉座談；去年起新增的演員訪談活動Actors' House則請來韓志旼、姜棟元、河正宇、李英愛等實力派演員與觀眾對談。

許文永表示，考量一般劇場上座率約恢復至6成，今年影展上座率預期可達到8、9成。影展部分活動也將透過官方YouTube頻道（https://www.youtube.com/c/Busanfilmfest）線上直播，讓全球更多影迷共襄盛舉。（編輯：陳惠珍）1111005

第27屆釜山影展今天登場，韓國演員柳俊烈（左）及全汝彬（右）搭檔主持開幕式。中央社記者廖禹揚釜山攝 111年10月5日