具俊曄成新國民姐夫 林志玲甜笑：老公不被搶走就好

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）藝人林志玲今天舉辦「剛剛好的優雅」新書分享會，睽違近2年首度在台公開露面，被問及是否擔心老公AKIRA的風采被「新國民姐夫」具俊曄搶走，她笑說：「老公不被搶走就好。」

林志玲2019年與日本男團放浪兄弟的成員AKIRA（黑澤良平）結婚，今年初分享兒子誕生的喜悅，一家三口幸福美滿。今天是「志玲姊姊」升格人母後，首度與粉絲近距離接觸，她以一襲白洋裝亮麗登場，立刻被尖叫聲、鎂光燈包圍，人氣絲毫不減。

林志玲首先向粉絲打招呼，表示有種像被隔離2年的感覺，並幽默地說，這段期間很多粉絲和自己一樣成家立業，甚至帶著孩子一起參加分享會，「大家不認識志玲姊姊，沒關係，可以叫我志玲阿姨」。她透露今天也是跟「小朋友請假」才能出席。

她在書中分享不少生活點滴，包含與丈夫AKIRA的相處秘辛。林志玲透露兩人也有意見相左的時候，但從未吵過架，「可能我真的日文不夠好」，但彼此有個約定，「可不可允許我，牽著你的手，當你感受到對方的溫度，我覺得那些事情都可以過」。

被主持人黃子佼詢問是否會看網友評論時，林志玲坦承不太看社群媒體留言，她認為一直參與網路世界，就會忘記和身邊人相處，更直言：「時間真的很寶貴，一些你可能一輩子不會有接觸的人講的話，和你身邊的人對你的感想，哪個比較重要？大家自然能做出選擇。」

有粉絲好奇「志玲姊姊」有沒有不優雅的時刻，她笑說，推著娃娃車去買菜時，兒子常常坐不住，邊推邊抱著他走，尤其今年夏天東京熱到攝氏40度，「汗一直流，心裡想說千萬不要有人認出我，現在真的太不優雅了。」

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而今年韓團「酷龍」成員具俊曄和女星徐熙媛（大S）結婚，成為新一代「國民姐夫」，林志玲被問及是否擔心AKIRA的光環被搶走？她先是稱讚兩人是很美好的愛情，給了很多人鼓勵，更大方表示，「只要我的老公（AKIRA）不會被搶走就好」，引起滿堂彩。

至於是否就此長期待在台灣？林志玲則說目前還不確定，因為兩邊都有家人要陪伴。而婚後她也會以公益為重心，此次出版「剛剛好的優雅－志玲姊姊修養之道」書籍，在扣除出版印製相關費用後，將全數捐助弱勢兒童的教育基金。（編輯：張雅淨）1111009