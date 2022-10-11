朴載範睽違3年來台嗨唱 周湯豪驚喜合體

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）南韓嘻哈歌手Jay Park（朴載範）昨晚擔任太空港音樂藝術嘉年華壓軸嘉賓，唱足一小時，宛如個人演唱會般嗨翻全場，大喊「台北」，還請出認識10多年的好友周湯豪驚喜合體。

自8日開始為期3天在台北大佳河濱公園舉辦的太空港音樂藝術嘉年華，最後一天除了Karencici、ØZI、J.Sheon等台灣表演卡司登場外，Jay Park也帶著子弟兵舞團MVP、南韓新生代饒舌歌手pH-1（朴俊元）接力表演，為系列活動畫下完美句點，單日就吸引2.3萬人湧入。

這也是Jay Park睽違3年再次來台演出，為此使出渾身解數，除了把整個韓國團隊帶來台灣外，更把出道以來的精華歌曲一次唱足，包含開場長達5分鐘的組曲DNA、 On Air、All I Wanna Do，以及Solo、MOMMAE、Who You，還有與歌手IU（李知恩）合作的新歌GANADARA等逾15首招牌歌，過程也數度秀中文，不時大喊「台北」，還邀觀眾一起跳舞，讓粉絲嗨到把貼身衣物往台上丟。

表演尾聲時，Jay Park還請出神秘嘉賓、歌手周湯豪驚喜現身，合體熱唱周湯豪的金曲i GO，也意外曝光兩人認識超過10年的友誼。

他們最早是因參加同一場活動相識，後來發現有很多共同話題，又都熱愛嘻哈音樂，便成為無話不談的好友，甚至Jay Park每次來台北都會聯繫對方，周湯豪也會盡地主之誼，帶他大啖在地美食。

這次Jay Park來台，周湯豪特別抽空力挺，但因時間關係，無法提前相見歡，3年沒見的兩人一碰面就是在舞台上彩排，儘管如此依舊默契十足。

而首次來台灣表演的pH-1也表示相當興奮，更透露隔離期間狂嗑牛肉麵，「原先希望演出前可以有更多時間好好探索這邊的文化，了解當地的風土人情對於我在舞台上的表演很有幫助。但沒關係，我還是很開心第一次來這裡演出」。

pH-1也指名要嘗試夜市小吃，也許這陣子台灣粉絲都有機會在台北和偶像巧遇。（編輯：張雅淨）1111011