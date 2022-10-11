痞子蔡原作搬大銀幕 蔡振南拍戲來真的抓紅眼

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電影「你在我心上」11日舉辦記者會，原著作者蔡智恆（痞子蔡）（左起）、演員李冠毅、張庭瑚、蔡振南、袁子芸、蔡堇卉、導演林錦和出席，分享拍攝點滴。（甲上娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月11日

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（中央社記者王心妤台北11日電）電影「你在我心上」改編作家痞子蔡著作，並由張庭瑚、袁子芸主演。片中飾演張庭瑚爺爺的蔡振南說，「拍戲都來真的，甚至用手把眼睛抓紅，幸好沒傷到視網膜」。

「你在我心上」由林錦和執導，張庭瑚、袁子芸、蔡振南、李冠毅、蔡堇卉主演，演出團隊與原著作者蔡智恆（痞子蔡）今天一起出席記者會。

蔡振南片中有場教訓張庭瑚的戲，張庭瑚笑認挨打戲都是來真的。蔡振南說，從以前開始就習慣來真的，曾因演出逼真摔掉了3顆牙，還有拍被噴到防狼噴霧的戲，為求真實，蔡振南用手把自己眼睛抓紅，看醫生還被唸「還好沒有傷到視網膜」。

另外，蔡振南談到與片中孫子張庭瑚的互動，兩人雖然是首次合作，但張庭瑚是個浪漫的人，都會主動擁抱、擊掌，「他讓我有一種好像真的是我孫子的感覺，其他可能下戲就收工，但我們下戲後更親。」

片中談及初戀，蔡振南說曾經歷有「國語推行員」的年代，當時班長是國語推行員，「那時講一次罰5毛錢，我就會從我媽媽那偷拿10元，可以被罰好幾次，那時看到糾察隊都很討厭，但我覺得被班長抓感覺很好。」

「你在我心上」將於14日至16日推出口碑場，21日全台上映。（編輯：張芷瑄）1111011