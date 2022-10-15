聲援釜山申辦世博 BTS十萬人演唱會盛大登場

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（中央社首爾15日綜合外電報導）韓國人氣團體防彈少年團（BTS）今天在釜山亞運會主競技場舉辦10萬人規模演唱會，支持釜山市申辦2030年世界博覽會（World Expo），吸引海內外粉絲前往南部港市釜山共襄盛舉。

韓國釜山市（Busan）以「世界共同轉型，邁向美好未來」為題，角逐2030年世博主辦權，為此在7月委任BTS擔任宣傳大使。在BTS成員6月宣布將暫時專注於個人活動後，今天的合體演唱會格外受到關注。免費演唱會BTS in BUSAN於韓國當地晚間6時開唱。

TBS電視台報導，許多日本粉絲特別飛往韓國參加演唱會，由首爾開往釜山的高鐵列車KTX在今天上午就已經幾乎全滿，釜山站出現大批外國粉絲。

有日本粉絲表示，儘管沒有抽中演唱會門票，但想和BTS成員身處同一空間，因此還是來到釜山。現場也出現遠從西班牙前來的熱血粉絲。

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根據世博組織國際展覽局（Bureau International des Expositions），2030年世界博覽會目前有韓國、義大利、烏克蘭與沙烏地阿拉伯等4個國家申辦，將於明年宣布花落誰家。

此外，BTS成員的兵役問題備受關注，成員中年紀最大的成員Jin（金碩珍）明年將滿30歲，已屆入伍最後時限。韓國國防部8月曾表示，BTS成員即使入伍，仍考慮准許他們赴海外演出。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1111015