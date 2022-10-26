冰冰Show音樂版權遭天價追討 黃子佼盼授權有彈性

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）歌唱綜藝節目「我愛冰冰Show」因遭著作權團體追討高額音樂版權費，已停棚2週。歌曲高額公播費導致節目製作困難並非個案，藝人黃子佼受訪坦言，一首歌就比主持人費用還貴，盼版權方針對不同平台有不同定價。

「我愛冰冰Show」由資深主持人白冰冰和陽帆主持，2017年開播至今備受觀眾喜愛，卻爆出被著作權團體追討高達新台幣6000萬元的音樂版權費，目前已停止開棚錄影2週，製播單位中視也證實停棚，音樂版權費部分公司法務正在協商處理。

一般舊歌在公開節目、場域播放演唱，都需取得版權擁有者或中華音樂著作權協會（MÜST）等單位授權同意，只是隨著網路興起，播出管道與計價費用越來越複雜，「我愛冰冰Show」面臨的音樂節目困境並非個案。

先前由沈文程主持的台語經典音樂歌唱節目「黃金年代」也因高額公播費，一度停播數個月後收攤；近期同樣翻唱台語老歌的節目「上奅台灣歌2.0經典傳奇」，主持人蕭煌奇受訪也曾透露，老歌版權以前沒有統一，留在歌手身上的、過世後就由後代子孫承接，價格漫天開價，自己曾想在作品放入一首老歌4句旋律，就被作者後代開價15萬元，最終選擇放棄，自己重新填詞。

主持過無數音樂電台、電視節目的黃子佼近期也在專欄吐露，電台本想做關於城市及歌手洪榮宏的特別企劃，但7首歌臨時被通知有版權問題，恐面臨高額播放費，只能忍痛砍掉。

黃子佼今天告訴中央社記者，專欄刊出後，許多DJ、歌手經紀人，甚至歌手本人都很有共感，向他吐露心聲。

「許多歌手都無法唱自己的代表作，因為不是他寫的，主辦方也為了這首歌，要付出很高的金額，甚至超過歌手演出費用，最後通常是協商不唱。」黃子佼無奈開玩笑地說，如果幫忙介紹歌曲的主持人無法介紹、幫忙演唱的歌手無法演唱，「要不就請他們自己出來唱、自己出來做節目、自己推廣、自己付錢給自己囉。」

黃子佼表示，付給版權方合理費用絕對沒問題，但若開價比照中國大陸就有點不妥，畢竟中國大陸從冠名、製作費、市場規模都比台灣大很多，但現在台灣聽到的價錢，幾乎都比歌手通告費高，甚至一首歌就比主持人費用貴。

黃子佼直言，「做節目還是需要歌手、主持人，真的少了一首歌，大家就聊、不要唱，還是有辦法生出節目，但最後就是兩敗俱傷。節目變得沒血沒肉，他們（授權方）一毛錢都拿不到，還間接阻斷這首歌被流傳，其實有點可惜。」

兼具音樂創作者身分的黃子佼也坦言，偶爾會拿到一點點版稅，但他更欣慰的是作品能被傳唱下去，自己也在思考版稅收入方式是否該調整。

他舉例，若是票房進帳幾千萬的小巨蛋售票演唱會，或許開高抽成較為合理，但只是YouTube點擊率分潤不到150元的節目，或想引用老歌一小部分，但作品都還沒寫出、公開播映，也不知道音樂會不會紅，授權方就先索討一大筆版權金，「這樣真的有點沒人情味」。

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最後黃子佼強調，他們不是來求戰，而是求饒，自己很想播這些歌，也很愛這些歌，希望版權方針對不同平台能有不同價錢定位。

他指出，例如相對弱勢的電台多給予照顧，創作引用和數位平台同樣都別急著開高，先開甜甜的授權費，若是影片或音樂流量爆紅、有百萬點擊再抽成，這也是他們相對較能負擔得起的，希望愛音樂的人都能共榮共好，好歌不會消失在大眾眼前。（編輯：張雅淨）1111026