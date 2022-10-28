流麻溝十五號首映會 賴清德以行動支持電影產業

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（中央社記者溫貴香台北27日電）副總統賴清德今天出席電影「流麻溝十五號」首映會，全程觀賞影片，以行動支持國內電影產業，並邀請國人共同支持這部作品，讓優秀製作團隊有更大的力量拍攝下一部優質電影。

副總統賴清德晚間由文化部長李永得、僑務委員會委員長童振源、衛福部次長石崇良、民進黨立法院黨團總召柯建銘、導演周美玲、製片人張永昌等人陪同下出席「流麻溝十五號」首映會，全程觀賞影片，以行動力挺國內電影產業。

副總統觀影後分享心得表示，電影中描述的那個年代非常辛苦，每一次看到這種歷史故事，或這樣的電影，心裡都感到很難過及不捨，今晚也不例外，不過這就是台灣的故事，每一代台灣人都應該要了解過去的故事。

他還說，很欽佩電影出品人姚文智有理想、熱情及能力，將影片拍好。一開始，很多人都覺得拍攝影片很困難，成功機會不大，不過在很多好朋友的支持下，姚文智完成了這麼好的作品。

副總統肯定周美玲導演及所有演員的表現，並感謝演員參與這部電影的演出。他提到，稍早在看電影時，自己覺得好像回到過去那段時間，站在旁邊，看著故事展開；可以感受到，除了導演功力很好以外，演員的演技也非常好，讓他相當感動。

賴清德說，這部電影不分藍綠、不分族群，因為在那個時代受苦的人包含各個族群，他希望更多人能了解台灣過去100年來的故事，也邀請國人都能共同支持這部電影，讓姚文智及他的團隊有更大力量拍攝下一部電影。

副總統提到，劇中角色嚴姊說，「犧牲會帶來力量」。他認為，70年過去，應該要團結，讓下一代不會再被犧牲，這才是目標，這也是70年來所有政治受難前輩心中的期望。

因此他說，這一代的人，除了有責任把上一代的故事傳承給下一代，讓下一代了解台灣歷史，進一步團結合作，另一個使命，就是不讓犧牲的事，再次在台灣這塊土地發生，這樣的打拚才有價值。

最後，副總統感謝支持電影的每一位群眾募資捐款者，也感謝導演帶來這麼好的作品，並期待未來推出更多優質作品。（編輯：陳彥鈞）1111028