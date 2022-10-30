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李千娜「山中森林」挑戰親密戲 謝承均自嘲壞人臉

2022/10/30 19:40
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（中央社記者王心妤高雄30日電）電影「山中森林」今天在高雄電影節放映。演員李千娜、謝承均與劇組一起出席，謝承均自嘲年紀大加上有壞人臉，揣摩「大哥」不困難；李千娜則誇獎李康生拍親密戲時體貼。

「山中森林」導演姜寧及演員李千娜、謝承均、黃遠、徐愷等人出席分享拍攝點滴。

姜寧表示，「山中森林」與過往觀眾看過的黑幫片不同，更多關於江湖人的無奈，主旨是「情義重如山，陪你入槍林」。姜寧透露，片中不只有海上煙火下的打鬥戲，也特別申請到故宮院內拍攝，有多種不同的場景。

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謝承均片中與影帝李康生有對手戲，被問到如何揣摩「大哥」的樣子，他笑說：「因為我年紀比較大，我的臉就是壞人臉，我還滿習慣的，不是太困難。」但因為片中背叛李康生卻又難忘兄弟情，花許多時間與導演討論角色的定位。

李千娜片中飾演酒店小姐，事前進酒店學習。她在片中與李康生有3段親密戲，從陌生變得熟悉，她表示不太容易。她透露，拍攝親密戲時，李康生滿注意女方的狀況，導演一喊卡，李康生馬上就會向工作人員要毛巾幫忙遮擋，「滿保護我的」。（編輯：管中維）1111030

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