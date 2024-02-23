蔡明亮「無所住」柏林影展800人滿座 將在美首映

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（中央社記者王心妤台北23日電）導演蔡明亮「行者」系列新作「無所住」入選柏林影展特別放映單元，800人劇院滿座。此片將於3月1日在史密森尼國家亞洲藝術博物館美國首映，蔡明亮和影帝李康生將線上對談。

「無所住」由史密森尼國家亞洲藝術博物館委託製作，是此博物館100週年的紀念作品，除了獲得文化部支持，也與公視合資。

「無所住」將於3月1日晚上在史密森尼國家亞洲藝術博物館梅爾廳（Meyer Auditorium）美國首映，蔡明亮與李康生、亞儂弘尚希將以線上方式參與映後座談，首映會現場也將提供台灣小吃與台灣啤酒與會者品嘗。

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「無所住」取自金剛經中「應無所住，而生其心」，以玄奘千里跋涉、西行取經為典故，此次在華盛頓取景，走過華盛頓紀念碑、聯合車站、史密森尼國家亞洲藝術博物館等地。李康生為了貫徹玄奘精神，每次都要穿3.5公斤的袈裟以極度緩慢的速度赤足行走，過去走過台北、東京、香港、巴黎等地，堪稱史無前例。

蔡明亮透過新聞稿表示，「行者」系列是他尋找新的電影語言與觀影經驗的實踐，在電影產製方法相對僵化的現今，希望透過更加純粹的影像創作，開發電影院的可能性與包容度，並培養觀眾的鑑賞潛能。（編輯：管中維）1130223