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天邊一朵雲修復版登柏林影展 李康生笑喊再演一次

2024/2/24 14:14（2/24 14:51 更新）
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電影「天邊一朵雲」4K修復版日前在德國柏林影展首映，製片王雲霖（左起）、國家影視聽中心董事長褚明仁、演員李康生、導演蔡明亮、製片Bruno Pesery等人出席。（柏林影展經典單元提供、Erik Weiss攝影）中央社記者王心妤傳真 113年2月24日
電影「天邊一朵雲」4K修復版日前在德國柏林影展首映，製片王雲霖（左起）、國家影視聽中心董事長褚明仁、演員李康生、導演蔡明亮、製片Bruno Pesery等人出席。（柏林影展經典單元提供、Erik Weiss攝影）中央社記者王心妤傳真 113年2月24日
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（中央社記者王心妤台北24日電）導演蔡明亮經典電影「天邊一朵雲」4K修復版德國時間22日在柏林影展首映。李康生片中裸身演出，他打趣表示，雖然已經55歲了，但相信還能再演一次，逗笑觀眾。

蔡明亮與金馬影帝李康生、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁出席修復版首映會，德國電影資料館藝術總監暨經典單元主席萊納羅瑟（Rainer Rother）稱讚電影完美提現出音域黑暗的都市叢林風景，跟歡快豔麗的歌舞場面出現對比。

蔡明亮感謝褚明仁出席支持，並分享「天邊一朵雲」是我最有力氣時拍的作品，也感謝演員的訓練，不然沒有這部片。李康生則笑說，「我今年已經55歲，但我相信我還有能力拍這種戲。」

褚明仁表示，蔡明亮跟柏林影展有特殊情感，他的首部電影「青少年哪吒」就是在柏林影展亮相，之後又三度叩關主競賽、三度獲獎，「感謝導演在中心修復『天邊一朵雲』期間提供的專業意見，讓我們能帶著導演心中最完美的修復版本，陪同導演六度重返柏林。」他也期待影視聽中心能推廣更多修復作品給國際觀眾，「天邊一朵雲」今年10月將在高雄電影節首映。（編輯：李亨山）1130224

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