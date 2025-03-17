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亞洲電影大獎楊貴媚奪最佳女配角 李康生摘男配

2025/3/17 11:26（3/17 11:55 更新）
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演員楊貴媚憑電影「小雁與吳愛麗」獲得第18屆亞洲電影大獎最佳女配角。（圖取自https://x.com/AsianFilmAwards）
演員楊貴媚憑電影「小雁與吳愛麗」獲得第18屆亞洲電影大獎最佳女配角。（圖取自https://x.com/AsianFilmAwards）
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（中央社記者張謙香港17日電）第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮16日在香港舉行，台灣藝人李康生和楊貴媚分別奪得最佳男女配角；楊貴媚領獎時以戲裡一句話表達對演出的熱愛：「我會一直演下去」。

亞洲電影大獎16日晚在香港西九文化區戲曲中心大劇院舉行，合共頒發16個獎項及5個特別大獎，楊貴媚憑著電影「小雁與吳愛麗」競逐最佳女配角，結果擊敗香港電影「從今以後」的李琳琳、印度等國合拍電影「你是我眼中的那道光」的迪維亞普拉巴 、韓國電影「左輪手槍」的林智妍、日本電影「生之敵」的瀧內公美。

楊貴媚得獎後表示，這次競爭激烈，很榮幸能和許多優秀的演員一同入圍，並說當演員是她一輩子最熱愛的工作，在每個女性角色裡，體驗到從沒體驗到的一切，也豐富人生經歷，可以藉由這樣的經歷在影片中傳達女性的價值。

她說，去年和楊謹華合拍一部戲「影后」，她在裡面飾演芳姐，是個資深演員，戲裡芳姐說，「有人願意看我演戲，我會一直演下去」，「是的，我會一直演下去」。

李康生憑著電影「默視錄」奪得最佳男配角，擊敗日本的光石研（長夜盡頭的微光）、日本的池松壯亮（我心裡的太陽）、香港的朱栢康（破．地獄）、香港的伍允龍（九龍城寨之圍城）。

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本屆亞洲電影獎的其他主要獎項如下：香港影星劉青雲憑「爸爸」一片榮膺最佳男主角；最佳女主角是印度電影「桑托什」的沙哈娜戈斯瓦米；最佳電影是印度的「你是我眼中的那道光」；最佳導演是日本的吉田大八，他執導的是「生之敵」。

此外，日本影星役所廣司獲頒終身成就獎；中國演員湯唯與韓國演員張東健獲頒卓越亞洲電影人大獎。（編輯：陳鎧妤）1140317

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演員李康生憑電影「默視錄」獲得第18屆亞洲電影大獎最佳男配角。（圖取自https://x.com/AsianFilmAwards）
演員李康生憑電影「默視錄」獲得第18屆亞洲電影大獎最佳男配角。（圖取自https://x.com/AsianFilmAwards）
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