香港國際影視展將揭幕 台灣4部新作亮相

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（中央社記者張謙香港14日電）第29屆香港國際影視展將於17日揭幕，本屆有34個國家或地區參展，其中台灣文策院組成龐大代表團參展，4部電影新作將會亮相。

香港國際影視展（FILMART）由香港貿易發展局主辦，是「香港影視娛樂博覽2025」活動內容之一，將於17至20日在香港會議展覽中心舉行，有34個國家或地區的750家展商參加，設有30多個地區展館。

台灣文化內容策進院（文策院）將組織90家業者來港參展，並設立「台灣館」，向全球買家推廣最新的台灣影視內容，協助業者拓展海外市場。

據公布，「台灣館」將展示逾250部台灣影視作品，並將於18日舉辦台灣星光發布會（TAIWAN SPOTLIGHT SHOWCASE），推介台灣4部電影新作，分別是「命中註定那頭鵝」、「火宅之犬」、「96分鐘」和「男公館」；4部影視新作的主創團隊和演員也會在活動上亮相。

此外，在本屆影視展舉行的創投活動「香港亞洲電影投資會」上，台灣也有1部自行企畫及6部與國際合製企畫案入選，將向國際投資人爭取合作機會，拓展作品發展可能。

這些入選企畫案包括「靛藍少年」及「告別的年代」等，將在投資會上提案，尋求後期製作資金、發行商及影展等合作機會。

本屆影視展的台灣作品涵蓋多元類型，除了上述作品外，還包括展現台灣夜市文化的實境綜藝節目「夜市王」、改編自鏡文學暢銷小說的影集「死了一個娛樂女記者之後」、科幻懸疑影集「永生密碼一九七」，以及由林依晨與言承旭主演的新劇「同棲散策」等。

對於這次參展，文策院董事長蔡嘉駿說，他們將會持續推動台灣影視內容與影人走向國際，也鼓勵參展業者與入選電影投資者的團隊把握機會，加深國際交流與合作，讓台灣的精彩故事被世界看見。

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這次文策院率團來港參展，獲文化部影視及流行音樂產業局支持。

「香港影視娛樂博覽2025」已踏人第21屆，將於3月16日至4月27日舉行，涵蓋9大活動，包括影視展、香港國際電影節、香港電影金像獎、亞洲電影大獎、數碼娛樂論壇、亞洲影視娛樂論壇、香港亞洲電影投資會、微電影「創+作」支援計畫（音樂篇），以及全新項目香港電影音樂巡禮。（編輯：周慧盈）1140314