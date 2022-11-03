大嘻哈時代2開錄 顏社創辦人當評審怕太毒舌

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）今年金鐘斬獲3大獎的嘻哈實境選秀節目「大嘻哈時代」推出第2季，今天舉辦開錄記者會，參賽選手進棚錄影，評審迪拉胖笑說這就像「魷魚遊戲」，請大家把最厲害一面拿出來。

「大嘻哈時代2」本季共有80名參賽選手通過海選，今天順利進棚參與錄影、來勢洶洶，有許多第1季選手回鍋挑戰，包括魔王RPG、屁孩Ryan、青蛙、人氣極高的阿夫與FRαNKIE阿法等。

此外也有藝人參與，如鹿希派及陳信維、金陽以合組的團體CuHighBoy等參賽；女性參賽者也不少，如夏沐MELO MOON、AKB48 TEAM TP的林潔心、「菱格世代DD52」的C.Holly與璽樂GLORii、禁藥王&栗子的師妹E1and等，還吸引馬來西亞、香港、日本等海外創作者參賽。

第2季的評審則找來蔡詩芸、迪拉胖與陳星翰擔綱。蔡詩芸目前是獨立創作人，前陣子推出作品也受到好評。迪拉胖一手打造華語饒舌廠牌「顏社」，慧眼發掘蛋堡、葛仲珊、國蛋、李英宏、Leo王、春艷等非典型饒舌歌手。

陳星翰則是蔡依林、羅志祥、謝金燕、張惠妹等知名歌手指定製作人，不僅獲金曲獎肯定，近年成立廠牌「奇洱文創」，旗下饒舌歌手包括E1and、五木、Majin、PiLLOW也從此次海選中突圍入棚。

蔡詩芸說，當評審很緊張，又很期待看到大家的表演，現在當媽媽了，會比較有耐性面對這麼多選手，也鼓勵參賽者：「這條路很爽、也很難，大膽做自己，音樂沒有對錯，很期待。」

迪拉胖說，選秀節目就像「魷魚遊戲」，參賽者一定要把最厲害的一面拿出來，不然就只能說再見。他強調自己欣賞奇怪邪道選手，不諱言自己說話是毒舌派，很多人已經提醒他：「哥不要太狠！」

陳星翰是多位天王、天后幕後的推手之一，雖做過許多流行音樂，但他強調自己的最愛就是嘻哈，全家大小都是嘻哈打扮。（編輯：張雅淨）1111103