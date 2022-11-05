韓團NCT 127印尼開唱爆推擠30人昏倒 演唱會喊卡

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韓國男團NCT 127 4日在印尼雅加達開演唱會，粉絲不斷向前推擠，據報有30人昏倒，演唱會緊急喊卡。圖為4日演唱會前粉絲在場外排隊。（安塔拉通訊社）

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（中央社雅加達5日綜合外電報導）韓國男團NCT 127昨天在印尼雅加達開演唱會，粉絲爆發推擠，據報有30人昏倒，演唱會緊急喊卡。

韓聯社報導，印尼當地負責承包的演出公司Dyandra Global Edutainment昨天在官方社群媒體帳號表示，「演出即將結束時發生了意想不到的情況」，「搖滾區的觀眾爆發混亂，基於安全因素，演唱會已經中止」。

NCT 127昨天在印尼會議展覽中心（Indonesia Convention Exhibition）開唱。參加演唱會的粉絲上傳影片，還原現場狀況，可看到粉絲不斷向前推擠，嘗試接近走到附近的NCT 127成員，現場陷入一片混亂。

CNN Indonesia報導，根據警方消息，有30名粉絲暈倒。

CNN Indonesia報導，NCT 127印尼演唱會爆發推擠，有30人昏倒。（圖取自CNN Indonesia網頁cnnindonesia.com）

演出公司表示，沒有粉絲在這起事故中受傷，但由於觀眾安全是最優先考量，因此中止演出。

CNN Indonesia報導，NCT 127成員在演唱歌曲Paradise時發現粉絲出現推擠。當成員們分散在各處分發簽名球時，粉絲開始衝向舞台。

據稱隊長泰容中止演唱，指揮粉絲「分散開來」。另一名成員道英據稱告訴粉絲「安全最重要，大家要保證不要推擠」。

Dyandra Global Edutainment表示，NCT 127今天在雅加達舉辦的第2場演唱會將如期進行，接下來的演唱會將會增加維安與醫療人員，並與當地警方密切配合，避免類似情況發生，同時呼籲粉絲在觀看時遵守安全規則。

印尼警方對於NCT 127的演唱會可能過度擁擠已有戒備，並採取額外安全措施。

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印尼當地最近舉辦的音樂節Berdendang Bergoyang也在第2天被警方提早喊卡。那場音樂節與首爾梨泰院踩踏事件在同一個週末舉辦，據稱在僅能容納1萬人的場地擠進了2萬名觀眾，而且僅設置了一個醫療緊急服務帳篷。

根據Detik News，為了NCT 127演唱會發生類似情況，主辦方採取了各種措施，包括在門票上裝設感應裝置，藉此控管入場人數，並額外開設緊急出口與醫護站，並有250名執法人員在會場戒備。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1111105