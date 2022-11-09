謝欣穎談爸爸心疼演藝路辛苦 曾喊「別演了」

（中央社記者葉冠吟台北9日電）演員謝欣穎日前受「誰來晚餐14」節目組邀請，拜訪一對住在彰化的兄妹，討論屬於他們世代的生存之道。謝欣穎說，爸爸也曾心疼自己演員工作累，偷偷跟媽媽說叫她不要演了。

節目組根據民調發現，有6成學生認為讀大學是「高投資低報酬」的事，因為從學校畢業進入社會，薪資成長抵不過物價上漲，生活抑或生存，是年輕一代的迷惘。

受訪家庭的哥哥奕壬求學時報考軍校，以減輕爸媽負擔，成為職業軍人後卻決定投身有風險的空軍救護隊；妹妹筠喬則是上班多年後，帶著存款返鄉創業，卻遇上COVID-19疫情，幾乎沒有收入，兄妹倆面臨如何說服讓家人支持自己工作的決定。

而擔任神秘嘉賓的謝欣穎，從16歲接演第一部電影作品開始活躍至今，也坦言她對工作選擇相當有主見，被問到演藝之路是否有遇過家人反對，謝欣穎說媽媽比較放得開，「但爸爸會私底下跟我媽唸，覺得演員工作太累而心疼我，叫我不要演了。」

謝欣穎也在先前幫製作單位拍攝的宣傳小短片中提到，如果不繼續當演員，應該會想當老闆娘。從小在景美夜市看著阿嬤、媽媽做生意長大的她，最希望能擁有一個自己的空間，「可能是移動的餐車，可能是一間小小的店面，在那個空間裡面可以很自由自在的，銷售自己最喜歡的東西給別人。」

聊到家庭教育，謝欣穎分享自己是家中大姊，底下有3個弟弟妹妹，因為母親很早就生下她，兩人關係比較像朋友。小時候家境不算太好，因此爸媽從小灌輸謝欣穎的觀念就是：「我們家就不是有錢人，你以後想要去過好生活的話，就必須要靠自己。」

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金牛座的謝欣穎也笑稱自己有股牛脾氣，若做出的選擇遭他人反對，反而會更堅決地繼續做下去，她說：「如果我都照你們說的去做，那就會是你們的人生，不是我的人生」，也談到在穿衣打扮常會跟媽媽唱反調，「我現在回頭去看小時候的照片，都會覺得怎麼這麼醜」。

「誰來晚餐」第14季，每週五晚上9時在公視首播，亦同步於官方YouTube頻道直播。（編輯：張芷瑄）1111109