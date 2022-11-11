張雨生特展北流登場 5組歌手翻玩經典張惠妹祝福

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歌手張雨生逝世25週年特展「想你到月球」12日起將在台北流行音樂中心登場，張雨生愛徒張惠妹特別送上花籃致意，並在卡片寫下「雨生的音樂，因為你們永恆」。（台北流行音樂中心提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月11日

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（中央社記者王心妤台北11日電）台北流行音樂中心明天起舉辦歌手張雨生逝世25週年特展「想你到月球」，愛徒張惠妹贈花籃寫道：雨生的音樂，因為你們永恆！另外還有5組音樂人翻唱「天天想你」等經典曲目。

「想你到月球」由五月天瑪莎擔任音樂總監，號召歌手陳綺貞、韋禮安、9m88、夜貓組（LEO王+春艷）、告五人5組歌手聯手獻聲。主辦單位今天舉行開展記者會，並由黃子佼擔綱主持，資深音樂製作人陳子鴻與丁曉雯、Metal Kids成員姜永正、作詞人黃婷等人都出席。

台北流行音樂中心董事長黃韻玲感謝策展團隊呈現張雨生10年的音樂旅程，也見證華語流行音樂的經典。她表示，每個人都受到張雨生的影響，把音樂種在心田長出花朵，25年來從來沒停過，希望藉由經典人物串起華語流行音樂的璀璨時光，也更了解華語流行音樂。

黃子佼表示，特展不只展現音樂人的凝聚力，還有傳承的精神，「代表張雨生的作品能讓透過不同世代音樂人繼續傳承下去。」

翻唱歌手的告五人說「口是心非」是音樂教材，「張雨生的音樂影響我們很多，很多在創作上的想法或是實驗都是我們在創作上的靈感。」韋禮安翻唱「大海」，他表示，「雖然沒有機會認識張雨生，但覺得他在音樂創作上跟我有很多相似的地方，會不斷的去嘗試新東西，但也同時要考量到商業性，要從中找到平衡。」

陳綺貞翻唱「天天想你」，並用吉他版本出現，想把當時感受到的支持力量，重新帶回這首歌最單純的樣子。9m88翻唱「我告訴你其實我愛的只是你」，她說：「覺得很像是張雨生寫給自己的歌曲，因為歌手要一字一句唱進歌詞裡面，本身就是非常不容易的一件事，但在聽張雨生唱歌的時候，就能聽得到。」

夜貓組則以嘻哈改編「我期待」，他們取樣前奏的概念與歌詞重新創作，「不是cover得很相像，而是用轉化的方式去翻玩。」

「想你到月球」特展將在台北流行音樂中心展覽至明年2月底。（編輯：屈享平）1111111