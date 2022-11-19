金馬59 微博撤話題擋不住中國電影愛好者關注

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（中央社台北19日電）一如過去3年，今晚的金馬獎頒獎典禮在中國大陸平台並未直播，社群平台微博還撤下#金馬59#的話題，但熱愛電影的大陸網友晚間不斷以發圖文帖的方式公布最新得獎結果。

金馬獎頒獎典禮開始後，微博網站上出現多名電影部落客或自媒體以圖文跟進金馬獎的頒獎進度，並在這些發文前標註#金馬59#。不久後，微博方面撤下此話題，有降低流量的作用；但搜尋「金馬」等關鍵字，仍可以找到相關貼文。

中國導演黃樹立的作品「當我望向你的時候」拿下金馬獎最佳紀錄短片，引起較多大陸網友迴響。他在上台領獎時說道：「這世界有太多恐懼，但我相信內心最柔軟的東西，相信愛能戰勝恐懼，希望大家能一直堅持拍下去，希望所有人都能一直誠實面對世界、面對自己。」

有網友留言說：「很值得，能去到台灣參加金馬，就說明愛能戰勝一切」。也有網友表示「感謝台灣，感謝世界」，並稱1997年出生的黃樹立「25歲拿下戛納（坎城）酷兒（金）棕櫚獎和金馬獎，太不可思議了，恭喜！」。

網友「是兮瑾嘞」發文說：「也不只是為了片子本身和黃樹立導演的真誠感動。為了這個世界上還有熱忱的電影人，為了台下無數雙依然期待著的雙眼感動，為了依然有骨氣的電影人和金馬感動，為了希望感動。正因為我們總相信愛能戰勝恐懼。」

2018年第55屆金馬獎頒獎典禮上，最佳紀錄片導演傅榆在台上激動表示：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望」，這段話讓大陸直播平台瞬間暫停播出。2019年，中國開始抵制金馬獎，官方宣布暫停中國大陸電影和人員參加第56屆金馬獎。（編輯：張淑伶）1111119