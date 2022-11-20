吳東諺美國看NBA圓夢 一張門票3萬元也甘願

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

藝人吳東諺日前上節目宣傳新戲，分享到美國看NBA現場比賽圓夢經歷，就算花費破萬台幣買門票也甘願。（衛視中文台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北20日電）前美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台，掀起追星潮。藝人吳東諺上節目分享一圓近距離看NBA球賽的夢想，花新台幣3萬元買門票，卻差點錯過回台班機，驚喜變驚嚇。

吳東諺日前在談話節目「一袋女王」裡分享，過去出國幾乎都是為了比賽或工作，幾乎沒有機會玩，直到今年10月在老婆白家綺安排下，到美國度蜜月一週才算真正出國玩。

吳東諺表示，從小就夢想到現場看NBA球賽，老婆也知道他是金州勇士隊王牌球星柯瑞（Stephen Curry）粉絲，特地買了勇士隊球賽門票、還是第4排座位，當作送給他的生日禮物。

夫妻兩人當天早早進場，還趁柯瑞在練球時，拍下吳東諺和偶像最接近的同框照片。不過圓夢代價不菲，一張門票就要約新台幣3萬元，吳東諺笑說，本來是想去看柯瑞和湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）同場的開幕戰，但同樣座位要價新台幣10萬元，實在太貴買不下去。

整趟美國行都相當順利，直到最終站在機場準備搭機時，才發生驚嚇事件，因吳東諺和白家綺聽不清楚機場廣播，差點趕不上飛機，兩人嚇出一身冷汗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳東諺分享，他們預計搭下午2時30分的飛機，因此提前上午11時就到機場，沒想到登機門指示會延遲。雖陸續聽到廣播登機資訊，但他們詢問地勤後，對方僅表示行程有更改，要兩人先到附近吃東西。

最後夫妻倆決定刷機票到貴賓室包廂等待，結果接待人員一刷過兩人機票後便說，「你們怎麼在這，全飛機就等你們登機」。吳東諺再次和接待人員確認後，才知道登機門更換位置，兩人只好拖著行李一路狂奔。吳東諺坐上位置後仍驚魂未定，並向白家綺提議，「我們回台灣後要不要補習一下英文」。（編輯：張雅淨）1111120