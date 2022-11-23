更多編輯台推薦新聞：
台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路
地方

台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪
文化

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

「無間道」三部曲12/30上映 經典港片重返大銀幕

2022/11/23 18:15（11/23 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
經典港片「無間道」3部曲12月30日將重返台灣大銀幕，讓觀眾回味影星劉德華（左）與梁朝偉等人的精彩演出。（華映提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月23日
經典港片「無間道」3部曲12月30日將重返台灣大銀幕，讓觀眾回味影星劉德華（左）與梁朝偉等人的精彩演出。（華映提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北23日電）經典港片「無間道」三部曲由劉偉強、麥兆輝執導，莊文強、麥兆輝編劇，實力派演員劉德華、梁朝偉、黃秋生、吳鎮宇等主演，修復版將於12月30日重返台灣大銀幕。

「無間道」以緊湊劇情和俐落風格獲得好口碑，並在2000年代前期香港電影低迷期中，掀起香港以間諜、臥底為題材的警匪片新風潮，影響持續至今，20多年來仍被視為無可取代的經典。

「無間道」當年橫掃第22屆香港電影金像獎最佳電影，以及第40屆金馬獎最佳劇情片、最佳男主角、最佳男配角等多個獎項，並獲香港電影金像獎協會票選為「百大最佳華語片」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

片中不只集結4名影帝劉德華、梁朝偉、黃秋生、曾志偉，另外還有陳冠希、余文樂、鄭秀文、陳慧琳等演技派演員，連新科金馬影帝黃秋生也曾憑「無間道」拿下金馬獎最佳男配角。

前傳「無間道II」則由陳冠希、余文樂、黃秋生、曾志偉、劉嘉玲、吳鎮宇、胡軍、杜汶澤主演；「無間道III－終極無間」繼續由劉德華、梁朝偉、黎明、陳道明、曾志偉、黃秋生、林家棟、陳慧琳主演。（編輯：張雅淨）1111123

#黃秋生
#無間道
#劉德華
黃秋生
金馬收視告捷 MyVideo破419萬人次 黃秋生全票通過奪金馬影帝 張艾嘉1票險勝劉雅瑟
劉德華
流浪地球2 劉德華挑戰50公斤潛水服 職涯選文化棄新聞 李應平因辦公桌有歸屬感
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族