「無間道」三部曲12/30上映 經典港片重返大銀幕

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經典港片「無間道」3部曲12月30日將重返台灣大銀幕，讓觀眾回味影星劉德華（左）與梁朝偉等人的精彩演出。（華映提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月23日

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（中央社記者王心妤台北23日電）經典港片「無間道」三部曲由劉偉強、麥兆輝執導，莊文強、麥兆輝編劇，實力派演員劉德華、梁朝偉、黃秋生、吳鎮宇等主演，修復版將於12月30日重返台灣大銀幕。

「無間道」以緊湊劇情和俐落風格獲得好口碑，並在2000年代前期香港電影低迷期中，掀起香港以間諜、臥底為題材的警匪片新風潮，影響持續至今，20多年來仍被視為無可取代的經典。

「無間道」當年橫掃第22屆香港電影金像獎最佳電影，以及第40屆金馬獎最佳劇情片、最佳男主角、最佳男配角等多個獎項，並獲香港電影金像獎協會票選為「百大最佳華語片」。

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片中不只集結4名影帝劉德華、梁朝偉、黃秋生、曾志偉，另外還有陳冠希、余文樂、鄭秀文、陳慧琳等演技派演員，連新科金馬影帝黃秋生也曾憑「無間道」拿下金馬獎最佳男配角。

前傳「無間道II」則由陳冠希、余文樂、黃秋生、曾志偉、劉嘉玲、吳鎮宇、胡軍、杜汶澤主演；「無間道III－終極無間」繼續由劉德華、梁朝偉、黎明、陳道明、曾志偉、黃秋生、林家棟、陳慧琳主演。（編輯：張雅淨）1111123