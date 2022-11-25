「小島大歌」12月台灣巡演 立志做音樂圈的雲門舞集

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（中央社記者王心妤台北25日電）小島大歌團隊剛以專輯「我們的島」獲選中華音樂人交流協會的年度十大專輯，將於12月在台灣舉辦巡演。小島大歌計畫主理人BaoBao盼扎根台灣，立志做世界音樂圈的雲門舞集。

「我們的島」以為海洋發聲為主題，邀請15名女性為南島藝術家跨海創作，資深音樂媒體人吳建恆曾稱讚這張作品呈現後疫情時代跨國音樂人，如何遠端共創的狀態，具有時代意義。

小島大歌團隊日前結束120天的歐美巡演，談到過程中的趣事，Sauljaljui（戴曉君）表示，在紐約時，擅長將廢物製作成樂器的模里西斯環保音樂家Kan，在沙鈴裡裝滿紐約彩色巧克力米當作樂器，走在路上看到公園中的垃圾和酒瓶還打趣表示，「紐約街頭好多樂器。」

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此次回到台灣巡演，除了Sauljaljui，還有阿美族樂團「漂流出口」主唱Putad、馬達加斯加音樂人Sammy、索羅門群島的Charles Maimarosia、模里西斯的Emlyn、巴布亞紐幾內亞音樂人Richard Mogu。巡演也將搭配舞蹈、樂器工作坊及南島、女性、環境議題等論壇。

此次台北場將在雲門劇場登場，小島大歌計畫主理人BaoBao表示，想向台灣之光雲門舞集看齊，扎根台灣、巡迴國際，立志做世界音樂圈的雲門舞集。Sauljaljui則說，期待帶著其他成員到夜市尋覓美食，也期待和觀眾介紹這群南島家人們。（編輯：張芷瑄）1111125