魷魚遊戲001號爺爺演員吳永洙 遭控性騷擾起訴

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（中央社首爾25日綜合外電報導）南韓檢方今天表示，Netflix韓劇「魷魚遊戲」中飾演001號「剛布爺爺」的78歲演員吳永洙遭到一名女子指控在2017年對她性騷擾，遭到不拘留起訴。

「魷魚遊戲」自播出以來就不斷為韓劇寫下新歷史。去年9月17日在Netflix平台上架的「魷魚遊戲」，公開28天後就創下累計16億5045萬小時的Netflix最長收視時間紀錄。

在劇中飾演要角的78歲演員吳永洙今年1月拿下金球獎電視類最佳男配角獎，成為首位獲頒金球獎的韓籍演員。此劇9月又獲得美國艾美獎最佳導演及最佳男主角獎，成為第一部獲頒這兩項大獎的非英語作品。

根據韓國媒體報導，檢方以吳永洙在2017年曾經不當觸摸一名女子的身體為由，於昨天對吳永洙進行了不拘留起訴。

韓媒紐西斯通訊社（Newsis）報導，吳永洙涉嫌在2017年對一名女子進行肢體上的性騷擾，該名女子去年12月向警方報案，警方第一次調查後於今年2月提出起訴意見，檢方要求追加調查後，於4月做出不起訴決定。女子隨後提出異議，水原地檢重啟調查後，決定將吳永洙移送法辦。

JTBC報導，檢方上個月傳喚吳永洙進行調查後，判斷他與該名女子有不當身體接觸，並掌握證據，因此決定對吳永洙提起公訴。

對此，吳永洙受訪時否認對該名女子性騷擾，表示只是在公園湖邊找不到路離開時，牽著對方的手當領路而已。他還表示已於去年對女子道歉，但當時只是因為不想多惹是非，並非承認性騷擾指控。

水原地檢辦公室在回覆法新社詢問時表示，韓國媒體的報導「與事實沒有不符」，但並未透露更多細節。

韓國媒體報導，吳永洙涉嫌性騷擾的新聞傳出後，韓國文化體育觀光部決定停止播放吳永洙參與拍攝、有關推廣監管創新的政府廣告。他目前參與的舞台劇也恐遭到換角。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111125