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Tizzy Bac新輯赴日混音 偷閒掃貨老字號米果

2022/12/1 17:57（12/1 18:11 更新）
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台灣搖滾樂團Tizzy Bac為了新專輯，趁邊境鬆綁後專程飛到日本，與資深混音師北城浩志（中）合作。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月1日
台灣搖滾樂團Tizzy Bac為了新專輯，趁邊境鬆綁後專程飛到日本，與資深混音師北城浩志（中）合作。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月1日
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（中央社記者王心妤台北1日電）搖滾樂團Tizzy Bac將推出第7張專輯Human Error，主唱惠婷說，因為疫情感到孤獨，創作能量爆發。Tizzy Bac此次特別赴日本請北城浩志混音，還偷閒買老字號米果，享用日式便當。

惠婷表示，新專輯歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時期，孤獨的氛圍與太空人在宇宙的孤寂相似，因為危機感強迫自己累積創作，像是末日想存糧一樣，Demo比平常加倍成長。二寶奶爸鼓手前源則笑說，因為和家人24小時密切相處，反而沒有獨處時間，工作也會被打斷。

Tizzy Bac這次趁邊境鬆綁，赴日與日本混音師北城浩志合作。隔了3年沒有出國，惠婷說：「飛機一落地的時候我內心百感交集，本來以為自己會哭出來。」因為許久沒出國，也更珍惜能面對面討論音樂的機會。北城浩志為了Tizzy Bac，也準備老字號的米果及和菓子，讓他們嘴饞到去老店掃貨。

Tizzy Bac提到，最難忘的是吃到正宗日式便當。惠婷表示，以前到日本都是觀光客行程，不是吃拉麵就是吃豬排飯，這次終於能體會到平實的正宗日式便當，「我們點的薑汁燒肉和炸雞塊，肉質不用說，就連雞蛋和白米都好好吃」。前源也表示，「工作忙碌完吃到的食物總特別美味」。

Human Error預計20日數位、實體全面上架。（編輯：張雅淨）1111201

#Tizzy Bac
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