郭子乾金鐘視帝搶不贏陳亞蘭 舞台劇反串演嘉慶君媽

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藝人陳亞蘭（中）6日與白雲（左）、郭子乾（右）共同出席「嘉慶君遊台灣」舞台劇版卡司發布會，3人一搭一唱，笑料連連。（欣湉國際提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月6日

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）金鐘視帝陳亞蘭把「嘉慶君遊台灣」搬上劇場，更邀好友郭子乾和白雲反串扮演嘉慶君的2個重要女人。郭子乾笑說，既然金鐘獎男主角搶不贏陳亞蘭，那只好「男扮女裝演嘉慶君他媽」。

陳亞蘭今年以反串男性角色，獲得金鐘獎肯定，此次在「嘉慶君遊台灣」舞台劇版改由郭子乾與白雲獻出古裝反串，前者飾演嘉慶君母親蘭姨，後者則是對嘉慶君一見鐘情的劉英。3人今天在記者會中一搭一唱，笑料連連，郭子乾和白雲直呼光是化妝就花1個多小時，讓陳亞蘭只能稱讚2人「比女人還女人！真的是太美了」。

有趣的是，郭子乾今年和陳亞蘭共同角逐金鐘獎最佳男主角，最終由陳亞蘭奪獎。今天郭子乾也幽默自嘲：「（金鐘獎）男主角就贏不過，我只好男扮女裝，演嘉慶君他媽」，讓陳亞蘭馬上說：「同輩贏不了就爬到我頭上來」，引來全場哈哈大笑。

郭子乾也說，「嘉慶君被暗殺，我演盲人，但我眼盲心不盲，被亂箭射到都接得到」，他更靈機一動添加台詞，「但就是接不到金鐘獎」，讓所有人在讀本時就笑到流淚。

談到舞台劇的發想初衷，陳亞蘭說都是因為觀眾支持，「電視劇首播30集就累積1500萬次播放，本來去年就要演舞台劇，因疫情關係延到明年2月，幸好郭子乾、白雲和導演葉天倫都有空。透過導演的手法，讓歌仔戲舞台劇有新的面貌」，這也是她睽違4年登舞台劇演出。

葉天倫表示，這回被陳亞蘭對歌仔戲的滿腔熱血感動，「亞蘭姐說這3年因疫情，大家太痛苦了，希望有一個舞台劇讓大家能通體舒暢、紓壓解放，一起哈哈大笑」。

「嘉慶君遊台灣」舞台劇版將於2023年2月25、26日在國父紀念館首演，售票資訊於udn售票網公布。（編輯：張芷瑄）1111206

金鐘視帝陳亞蘭把電視劇「嘉慶君遊台灣」搬進劇場，更邀好友郭子乾（右）和白雲（左）反串扮演嘉慶君的2個重要女人，兩人6日在台北出席「嘉慶君遊台灣」舞台劇版卡司發布會。（欣湉國際提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月6日