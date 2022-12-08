許富凱簡文彬攜手 古典編曲重現洪一峰經典

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（中央社記者王心妤台北8日電）大玩樂家II「洪一峰x簡文彬x許富凱跨樂衛武營音樂會」明年2月開唱，由歌手許富凱重現寶島歌王洪一峰金曲魅力。許富凱今天說，壓力大到曾夢見在台上忘詞，接近唱到哭的邊緣。

大玩樂家II音樂會將以「洪一峰x簡文彬x許富凱」方式呈現，由許富凱合作指揮家簡文彬，首次以不插電方式搭配交響樂團演繹全古典編曲曲目，重新演出13首洪一峰的金曲，許富凱直呼這次是入行12年來最大挑戰。

許富凱在記者會表示，這次音樂會加入古典編曲，每首歌都像是新歌，「13首經典一下子變成新歌，不但要重新調整唱腔，連在詮釋時的呼吸跟情緒都不一樣，重點還要兼顧原曲精神，這是最難的地方」。

許富凱表示，為了這次音樂會，不只提早2個月開始練唱，更找了國外交響樂團的演奏會聆聽，找出音樂上的起承轉合和脈絡。

他解釋：「古典編曲不像流行樂有鼓聲，要憑感覺找出歌聲落點的節拍，也要搭配指揮手勢，不但眼、口、鼻、耳要合一，而且不能只顧著自己，還得挑戰『1打80』及『一心多用』，與交響樂團完成默契合作大考驗。」

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許富凱表示，這次要接棒歌后彭佳慧在高雄衛武營歌劇院開唱壓力很大，甚至後悔接下演出。他笑說，已經在心裡後悔上百次，記者會上看到彭佳慧的打氣影片，「我覺得自己怎麼在這裡？因為我都還沒有正式去彩排，現在是一個沒有安全感的狀態」。

大玩樂家II「洪一峰x簡文彬x許富凱跨樂衛武營音樂會」預計明年2月4日、5日在高雄衛武營歌劇院舉辦。（編輯：管中維）1111208